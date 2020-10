Les Limougeauds se précipitent dans les supermarchés en prévision du nouveau confinement

Une grande affluence, des chariots remplis à ras bord, de longues files d'attente aux caisses, une situation très anormale pour un mercredi matin de vacances scolaires à l'hypermarché Leclerc de Limoges. L'imminence d'un reconfinement a déclenché un "rush" dans les commerces de la grande distribution.

Ruée sur les pâtes et le papier WC

Pourtant, dans la cohue des rayons, peu de clients veulent reconnaître qu'ils sont venus pour faire le plein en prévision du confinement. "J'ai rajouté 10 à 15 % par rapport à d'habitude mais je pense que je l'ai fait inconsciemment", concède tout de même un client, le chariot plein. Une autre confirme avoir acheté "des pâtes, du riz, des conserves, des choses qui se gardent, si par hasard on est limité dans les déplacements". Les ventes de pâtes ont en effet bondi de 30 % dans les supermarché Leclerc de l'ensemble de la France depuis une semaine. Celles de papier WC de 20 %.

La peur d'une pénurie

Une famille sort du magasin avec un chariot débordant de papier WC, papier absorbant et croquettes pour animaux et explique avoir "peur d'une pénurie, comme ce qu'on a vécu quand les stocks étaient dévalisés". Des propos qui exaspèrent Sandra, un autre cliente, qui pensait venir faire ses courses tranquillement, comme habituellement le mercredi matin : "Ça y est, ça recommence. Donc l'expérience du printemps n'a servi à rien. On sait très bien que les commerces vont rester ouverts et qu'il y aura de tout pour tout le monde".

Des stocks largement suffisants

"Ce n'est pas la peine de s'affoler", confirme Mounji Bellal, le directeur du Leclerc de Limoges. "Ce sont ces comportements qui crée la pénurie", explique-t-il, sans pour autant s'inquiéter pour les stocks de son magasin. "De toute façon, on a anticipé, sécurisé nos achats, on a de quoi tenir". La situation prêterait donc presque à rire si elle ne s'inscrivait pas dans le contexte sanitaire actuel. "Si on fait un confinement, c'est pour éviter la propagation du virus mais tout le monde se rue en même temps au supermarché", note, amer, Mounji Bellal.