Les liqueurs Cherry Rocher reviennent du salon de l'agriculture chargées de médailles

Parmi les produits isérois qui se sont illustrés lors du dernier salon de l'agriculture à Paris, il y a la société Cherry Rocher, installée à La Côte-Saint-André et à Ruy-Montceau, à côté de Bourgoin-Jallieu. Les apéritifs et liqueurs Cherry Rocher rentrent du salon avec 8 médailles : 2 en or, 2 en argent et 4 en bronze. Si on ajoute les produits des 3 filiales du groupe qui se trouvent dans le Périgord, le Cantal et les Alpes de Haute-Provence, le groupe Cherry Rocher a obtenu en tout 21 médailles. Cherry Rocher, fondée en 1705, est une PME historique du département qui se porte plutôt bien.

L'effet "médailles"

Des succès au concours général agricole du salon de l'agriculture c'est une fierté mais c'est aussi un enjeu commercial et de notoriété. "Oui, il y a clairement un effet médaille" explique Anthony Bonnefond, responsable marketing, développement des ventes et communication, de la société. "Nous nous avons choisi de mettre sur nos produits uniquement les médailles d'or et on a remarqué - on participe au concours général chaque année - qu'une médaille d'or, ça pouvait développer les ventes de 20 à 30 % par rapport au produit sans la médaille."

La liqueur de cerise historique de Cherry Rocher est toujours produite à La Côte-Saint-André (à consommer avec modération) - Société Cherry Rocher

Entre tradition et innovation

Gérer une société née en 1705 c'est trouver le bon équilibre entre tradition et innovation. Ce que semble réussir Cherry Rocher. "Aujourd'hui, l'entreprise a fait plusieurs exercices en enregistrant un développement du chiffre d'affaires. On a bouclé 18 millions l'année dernière, explique Anthony Bonnefond, et ça c'est permis par le fait de se reposer toujours sur notre savoir faire historique qu'est la distillation et la macération. On a nos alambics, on distille, on fabrique nos produits de A à Z, on les étiquettes, on les conditionne et on les commercialise par nos soins. On a conservé nos produits historiques et le concours général agricole a d'ailleurs été un bon exemple puisqu'on a eu la médaille d'or sur la liqueur Cherry Rocher, qui est la liqueur de cerise, le produit ancestral. Mais nous innovons aussi beaucoup. Pour citer quelques exemples d'innovations récentes : on a lancé des liqueurs "cocktails", une liqueur Amaretto, une liqueur fleur de Sureau..." La recette selon Anthony Bonnefond ? "C'est de ne pas oublier d'où on vient, de perpétuer notre savoir faire et surtout de continuer à être attentif au marché, à ce qui est dans l'air du temps, pour pouvoir positionner nos innovations et conquérir des parts de marché petit à petit".

Un agrandissement des locaux de Ruy-Monceau

Comme ça marche, et que la société qui écoule ses produits en grandes et moyennes surface a plutôt bien traversé la crise sanitaire, Cherry Rocher voit plus grand. Le site de Ruy-Montceau est en chantier. "On va plus que doubler la superficie de l'entreprise, explique Anthony Bonnefond, cet agrandissement va permettre de réorganiser un peu les flux en interne pour gagner en productivité et essentiellement d'agrandir nos capacités de stockage pour ne plus recourir à du stockage extérieur et faire que Cherry Rocher puisse continuer à se développer sur les prochaines années." Pour ça la société cherche aussi de la main-d'œuvre, qu'elle a un peu de mal à recruter. Avis aux candidats. Elle doit aussi faire face cette année à de sérieux soucis d'approvisionnement en bouteille en verre, et à de très fortes hausses des coûts des matières premières.