Les liqueurs ligériennes de "Maison 16" présentent au Sirha de Lyon

France Bleu Saint-Etienne Loire : Votre entreprise fait partie des 4 000 exposants du Sirha 2023, que représente ce salon pour vous ?

ⓘ Publicité

César Triouleyre, patron de Maison 16 : C'est super intéressant parce qu'on croise beaucoup de monde, il y a énormément de visiteurs, donc c'est vraiment intéressant. La dernière fois, il y a deux ans, j'avais été invité pour faire des animations cocktails avec nos boissons, mais c'était ponctuel. C'est la première fois que nous sommes présents en tant qu'exposant à 100 % tous les jours.

Vous êtes installé sur le stand de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Auvergne Rhône-Alpes. Pourquoi ce choix ?

La première chose, c'est qu'au niveau économique, un stand est assez cher : peut être entre 8 000 et 10 000 euros. Etre avec la chambre des métiers, ça a l'avantage d'être un peu communautaire, de mettre en avant l'artisanat. J'en suis très content.

Vous produisez de la Serpolette, de la Sapinière, de la Florette, votre papastis et votre gin boréal. Y a-t-il des nouveautés aussi cette année ?

J'ai sorti quatre nouveaux produits en 2022, dont le dernier en décembre à base de bourgeons et aiguilles de sapin que je cueille moi même, mais que j'ai fait vieillir pendant un an dans un fût ex cognac. Elle est à 45 degrés et c'est vrai que c'est un digestif qui est très très apprécié.

Les liqueurs à base de plantes, j'essaie de faire mon maximum pour en avoir toute l'année. Mais pour les spiritueux, la gamme est 100 % en bio et je la fait distiller par une micro distillerie qui a la même taille que moi et qui est dans le Beaujolais. Du coup on a un petit process qui est un peu plus long en fabrication et on est parfois en rupture de stock. Mais je vais en avoir d'ici un mois.

Vous prévoyez de changer de local cette année ?

Peut-être en 2024. Aujourd'hui je loue un local, mais j'aimerais m'installer dans ma commune d'origine, St Marcellin en Forez, dans un bâtiment qui doublerait ma surface, pour passer à 240 mètres carrés. Je voudrais aussi embaucher une nouvelle personne avec nous dans l'équipe et continuer à se développer.