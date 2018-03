Le Mans, France

Au Mans, la demande pour ce type de service a mis du temps à émerger. Mais quand Deliveroo a constaté qu'au moins une cinquantaine de personnes avait essayé d'utiliser sa plateforme, elle s'est lancée. Depuis le 14 mars, la plateforme de livraison de repas est donc opérationnelle dans la capitale sarthoise. Le principe : sur l'application ou sur le site internet, vous choisissez un restaurant, puis votre menu. Vous payez en ligne. Et le repas arrive en moins de 30 minutes grâce à un livreur à bicyclette.

Evidemment, c'est un service payant... Et ce pour tout le monde. Le client doit rajouter au prix du repas 2, 50 € de frais de livraison. Et le restaurateur cède à Deliveroo 30 % sur chaque vente. Pour autant, les enseignes partenaires s'y retrouvent assure Lorene Voinot, manager régional de Deliveroo : "D'après une étude que nous avons menée, 85 % de nos restaurants partenaires, en tout cas dans les autres villes, ont engrangé 15 à 30 % de revenus additionnels. Et ce sont des revenus sur lesquels, par exemple, ils n'ont pas les charges liées à la salle."

Des livreurs payés 5 € par course

Patronne du coffe shop Cup's, en plein centre-ville du Mans, Sandrine Savignan a adhéré au projet dans l'espoir d'élargir sa clientèle : "J'aimerais toucher la clientèle de bureau du secteur de la gare. Parce que je sais que certains clients, que je voient le week-end, avaient envie de commander chez moi la semaine quand ils sont au travail." Les quatre premiers jours, elle a enregistré 15 commandes Deliveroo. Un bon début. Même si pour le moment, elle ne sait pas où partent ses plats.

Quant aux livreurs, la partie visible de Deliveroo, ils travaillent avec leur propre vélo, sous le statut d'auto-entrepreneur. Et sont payés 5 € par course, c'est à dire le trajet jusqu'au restaurant pour collecter le repas, puis le trajet jusque chez le client. "Si on ne fait rien, on a un minimum garanti de 10 € de l'heure, explique David, 33 ans. Et peut travailler jusqu'à 7 heures par jour (3h le midi, 4 h le soir), 7 jours sur 7. Mais on n'est pas obligé. Il y a un planning, on s'inscrit quand on veut travailler."

Au Mans, Deliveroo livre dans un rayon de 2,5 km autour de chaque restaurant. En fonction de votre adresse, vous n'aurez donc pas les mêmes options. La société espère travailler rapidement avec une cinquantaine de restaurants partenaires.