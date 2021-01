Grèves, action devant le Chaudron : les livreurs de Saint-Étienne préparent une rentrée sociale agitée

Une rémunération minimum, sous certaines conditions, et le retour de la "prime de pluie", à hauteur d'un euro par commande : voilà ce que les livreurs de Saint-Étienne, dans la Loire, avaient réussi à arracher à UberEats fin décembre, suite à des grèves éclairs. Mais ces avancées sont temporaires, non écrites, et "liées aux fêtes de fin d'année et aux conditions d'activité particulières à la ville", selon la plateforme. Les livreurs stéphanois se préparent donc à négocier à nouveau, quitte à se mettre encore en grève pour faire pression sur UberEats.

Une reprise possible des actions de blocage en janvier

Les livreurs stéphanois indiquent avoir rendez-vous avec des représentants d'UberEats la semaine du 10 janvier. Au cœur de leurs revendications, la régulation des recrutement, la hausse des tarifs de livraison et une rémunération minimum horaire garantie. Preuve du poids de la mobilisation des livreurs stéphanois, c'est la première fois qu'UberEats accepte de discuter avec des livreurs suite à une mobilisation.

Les livreurs entendent donc bien pousser leur avantage. En parallèle des négociations, ils prévoient une première action de lutte ce mercredi 6 janvier, devant le Chaudron, à l'occasion du match AS Saint-Étienne - PSG :

"On veut rappeler que les plateformes ont les moyens de dépenser des millions en sponsoring, mais pas pour nous rémunérer dignement", souligne Pierre, un livreur stéphanois. La menace de nouveaux blocages et de grève éclairs, comme en décembre, plane également sur les discussions.

UberEats, sous pression, veut éviter l'effet boule de neige

Autre atout dans la manche des livreurs stéphanois : leur exemple inspire d'autres livreurs dans plusieurs villes de France à Lyon, Nantes, Angers, ou encore Strasbourg. Pour Ludovic Rioux, livreur et représentant CGT UberEats/Deliveroo à Lyon, "l'exemple de Saint-Étienne montre qu'il est possible d'établir des rapports de force du point de vue local. Et à terme, il s'agit de faire en sorte que ces rapports de forces locaux aboutissent à un cadre de garanties collectives, comme on peut l'avoir pour tous les autres salariés."

Les mobilisations des livreurs s'inscrivent également dans un calendrier où la gouvernement est appelé à légiférer. Il vient en effet de recevoir un rapport "pour une meilleure représentation des travailleurs des plateformes du numérique". D'ici avril, le gouvernement va plancher sur une ordonnance concernant le dialogue social dans le secteur des plateformes.