A Bordeaux, les livreurs Just Eat en grève pour dénoncer leurs licenciements

Les livreurs Just Eat Takeaway étaient en grève ce jeudi partout en France. Ils ont dénoncé le plan de licenciement massif au sein du groupe anglo-néerlandais. Près de 400 personnes s'apprêtent à être licenciés dans 26 villes dont Bordeaux d'ici la fin de l'année. Tout ça seulement un an après l'annonce par Just Eat Takeaway de vouloir recruter 4.500 personnes en CDI.

ⓘ Publicité

A Bordeaux, ils ont été jusqu'à 120 en CDI ces derniers mois. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une quinzaine à continuer à travailler et à se battre jusqu'au bout pour obtenir les meilleures conditions de départ. Ce jeudi, certains d'entre eux se sont réunis place du Grand Théâtre à l'appel de Force Ouvrière avant de défiler dans les rues.

Le salarial est-il possible dans ce secteur ?

Derrière la situation actuelle de cette entreprise, il y a la question du salariale dans un secteur où c'est le règne de la précarité. Alors est-ce que c'est vraiment possible ? Tous les livreurs sont loin d'avoir le même avis. Il y a ceux comme Paul de Just Eat Takeaway pour qui il faut une décision radicale : "On ne veut y arriver il n'y a qu'une seule solution, c'est une loi du gouvernement pour obliger toutes les entreprises à faire du salarial car là tout le monde sera à égalité et la concurrence sera saine."

Les livreurs Just Eat ont affiché plusieurs messages sur leurs vélos. © Radio France - Clément Carpentier

Pour d'autres, c'est possible même sans loi et c'est surtout assez facile à faire localement et en diversifiant ses livraisons. Pour Christopher, salarié du groupe anglo-néerlandais, tout est une question de communication pour séduire les clients : "Nous, on a jamais fait un pub sur notre modèle de salarial. C'est vraiment dommage car je pense que le public serait très sensible à ça par rapport à Uber Eat et Deliveroo. Les gens se tourneraient beaucoup plus vers nous, ils nous le disent tous les jours."

À lire aussi Trois ans après son lancement, où en est la plateforme de livraison des Coursiers montpelliérains

Enfin, il y a ceux qui sont convaincus que le modèle salarial est possible. C'est le cas de Jérémy Wick, ancien livreur chez Deliveroo, il a créé sa propre entreprise, Blackbird à Bordeaux, avec à terme la volonté de salariés ses livreurs car financièrement, il affirme être gagnant : "On a fait les calculs avec notre comptable et il est plus rentable à volume constant de commandes d'avoir un salarié qu'un indépendant qui peut bosser pour plusieurs livreurs en même temps et parfois ne pas être disponible."