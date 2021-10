Les livreurs Uber Eats débarquent à Redon

Uber Eats, l'application de livraison de repas à domicile continue de tisser sa toile en Bretagne et en particulier dans les villes moyennes. Après Rennes, Saint-Malo, Fougères et Vitré, le géant de la livraison à domicile arrive à Redon ce jeudi 14 octobre.

Pour son démarrage, seuls sept établissements, essentiellement de la restauration rapide, seront disponibles sur l'application. Il s'agit de Breizh Kebab, Cocotte Brasserie & Rotisserie, Dominos' Pizza, Istanbul Kebal, Le Royal Kebab, McDonald's et Subway.

Livraison en 30 minutes

"Ces prochaines semaines seront consacrées à l'élaboration de nouveaux partenariats avec des restaurants et l'extension de notre zone de livraison au cœur de l'Ille-et-Vilaine," explique Arthus de Torquat, responsable de l'expansion d'Ubert Eats en France dans un communiqué.

Les habitants de Redon pourront se faire livrer en 30 minutes entre 11h et 14h30 et entre 18h et 22h. Depuis quelques mois ils peuvent déjà bénéficier de ce service grâce à l'application Lyveat qui effectue des livraisons dans un rayon de 30 km autour des restaurants partenaires.