Les livreurs à vélo de Deliveroo manifestent à Bordeaux

Des livreurs à vélo de Deliveroo ont manifesté ce vendredi à Bordeaux contre un changement sur les fiches de paie. Ce n'est plus le tarif horaire qui s'applique mais un tarif à la course. Pour certains, c'est 300 euros de moins par mois.

Les coursiers à vélo de Deliveroo, qui apportent des plats directement préparés dans le restaurant de votre choix, ont les jambes coupés. Ils ont reçu un message de leur direction nationale les informant que leur contrat était cassé et qu'il était remplacé par un autre. Les coursiers seront désormais tous payés à 5 euros la course et non plus à 7,5 euros de l'heure. Pour ceux qui gagnent l'équivalent d'un SMIC par mois, vont perdre 300 euros par mois.

Un nivellement par le bas insupportable

Déjà l'été dernier, l'instauration du paiement à la course avait été plutôt mal reçu. A l'époque, inquiets, les salariés bordelais avaient exigé des garanties. Leur direction affirmant que leur contrat ne serait pas changé. Aujourd'hui, Ils estiment que la confiance est largement rompue. Et en guise de protestation, ils se sont rassemblés ce vendredi matin devant le siège bordelais de Deliveroo, cours St Louis. Une délégation a été reçue. Un recours devant la justice est aussi envisagé.