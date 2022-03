Les locataires d'une résidence HLM à Bordeaux dénoncent de l'insalubrité, le bailleur répond

Les abords de la résidence Jean Descas, située dans la rue du même nom près de la gare de Bordeaux, sont agréables. Quatre bâtiments ornés de balcons entourent une cour végétalisée. Mais plusieurs locataires se réunissent une à deux fois par mois à cet endroit avec des représentants du bailleur social Domofrance pour faire le point sur les problématiques de l'immeuble : infiltrations, humidité, fissures, pannes à répétition... Annick confie sa lassitude de ne pas voir la situation évoluer. Cette retraitée de la fonction publique nous emmène dans l'appartement qu'elle partage avec sa fille et sa petite fille.

De l'extérieur, la résidence est propre. Mais à l'intérieur de certains appartements, les résidents disent vivre une situation pesante © Radio France - Solène de Larquier

Nous pénétrons la salle de bain : "Vous voyez, le plafond s'écaille, les taches partout... qui se dégradent tous les jours un peu plus. Et puis là, dans le mur, il y a des trous, des trous, des trous qu'ils ont fait lors de travaux jamais terminés. Tout ça pour changer un lavabo", nous montre Annick. La moisissure grignote tout le plafond de la pièce et aussi la santé de la famille confie sa fille Angélique : "J'ai des allergies respiratoires à cause de l'humidité. Ma fille a de l'asthme et elle fait aussi des réactions allergiques, cutanées, de l'eczéma notamment. On est continuellement sous traitement, c'est invivable, ce n'est pas possible..." soupire la jeune femme.

Une gestionnaire de Domofrance nous a proposé, quand même, de faire des trous dans la porte pour créer des aérations...

Les relances auprès du bailleur social n'y changent rien assure Annick : "Ils viennent et prennent des photos et encore des photos.... Ça dure depuis quatre ans comme ça." explique-t-elle avant d'ajouter : "Mais dernièrement une gestionnaire de Domofrance nous a proposé, quand même, de faire des trous dans la porte pour créer des aérations. Je ne sais pas si elle imaginerait une solution comme ça chez elle..." La locataire nous raconte aussi les pannes d'ascenseur ou encore l'absence d'eau chaude pendant 10 jours cet hiver.

Une autre locataire de cette résidence sociale nous fait entrer dans son logement, situé dans une autre aile, au dernier étage. Pour y monter, nous enjambons plusieurs marches de l'escalier en colimaçon dont le bois est fissuré sur plusieurs dizaines de centimètres. "Ça m'inquiète beaucoup" explique cette jeune femme qui vit dans l'appartement avec sa fille adolescente. Elle nous montre les fissures présentes également dans les poutres sous le plafond dont l'une est en train de se désolidariser du crépis, avec pour conséquence de faire descendre dans les chambres l'odeur mais aussi de la saleté depuis la VMC de l'immeuble présente sous le toit.

- © Radio France - Solène de Larquier

Dans la cuisine, le lavabo est bouché. "Ils viennent régulièrement, et j'ai beau assurer que le problème ne vient pas de mon évier mais des tuyaux, rien n'y fait. Ils réparent et ça recommence... quand j'ouvre l'eau dans la cuisine, ça fuit dans le mur des toilettes" raconte Rachida. On passe au salon, où de l'eau s'écoule le long du velux, pourtant fermé. il n'y a plus de lumière. "J'ai dû retirer les ampoules il y a un an car l'eau s'infiltrait à l'intérieur" déplore cette aide à domicile. Malade, elle ne s'étend pas sur son état de santé mais ajoute simplement : "Je devrais me reposer, et dans un appartement comme celui-ci, ce n'est pas possible."

Le lavabo est bouché dans l'appartement de Rachida © Radio France - Solène de Larquier

Le velux de l'appartement de Rachida a été changé en 2014, à l'occasion de travaux sur la toiture et des terrasses de la résidence. C'est à ces travaux que les locataires attribuent une partie des problèmes, notamment les infiltrations. "Avant l'incendie" précise Sophie Texier, présidente de la CNL, une association créée pour défendre les locataires. Un salarié travaille effectivement seul lors de ces travaux avec un chalumeau, sans extincteur, lorsqu'il déclenche un incendie qui détruit totalement deux appartements et en abîme plusieurs autres. Depuis, les problèmes s'enchaînent... mais ils ne résultent pas de l'incendie aux yeux des locataires qui pointent des malfaçons dans les travaux sur plusieurs bâtiments (pas seulement celui touché par l'incendie) et un vieillissement de l'immeuble.

Domofrance assure faire son maximum

Contacté, le bailleur sociale Domofrance s'exprime par le biais de son directeur en charge de la clientèle et du patrimoine. Eric Mangiarotta évoque d'abord les conséquences de l'incendie, avant de reconnaître des malfaçons plus générales dues aux travaux. Une procédure est en cours avec les entreprises intervenues en 2014. Il insiste sur le fait que Domofrance ne reste pas sans rien faire : "Les réclamations techniques que l'on reçoit, on les traite. Il y a certainement des problèmes plus difficiles à traiter que d'autres, mais des problèmes de chauffage sont réglés, les problèmes d'eau chaude sanitaire sont réglés également. Quand on nous interpelle, on ne va avoir de cesse que d'essayer de fouiller jusqu'à ce qu'on puisse avoir des locataires satisfaits." Il reconnaît que la réparation a été tardive pour l'eau chaude et explique que l'entreprise avait du mal à se procurer les pièces nécessaires.

Sur 141 logements, on en a une dizaine qui pose problème

Sur l'appartement de Rachida, le directeur assure que les problèmes sont identifiés et que des solutions sont à l'étude, sans apporter de date. Sur les questions d'humidité dans la salle de bain d'Annick, Eric Mangiarotta avance : "Ça nécessite effectivement qu'on y regarde de plus près les problèmes d'humidité dans les logements. Ce n'est pas que je veuille défausser Domofrance, mais ça peut être aussi lié à l'usage. Et quand les problèmes nous remontent, on n'est jamais resté sans rien faire. Le chauffage, ça a été un peu long, mais on y est arrivé" insiste le directeur clientèle et patrimoine tout en contextualisant : "Sur 141 logements, on en a une dizaine qui pose problème, peut-être une quinzaine, et encore avec des degrés de difficulté différents et qui n'ont pas du tout les mêmes causes."