"Les locataires de logements insalubres doivent le déclarer !" Le 7H50 de Laurent Burgoa

Laurent BURGOA, est adjoint au maire de Nîmes délégué à la rénovation urbaine, au contrat de ville et au logement social

Nîmes, France

La rue d'Aubagne à Marseille...1 an après !

le 5 novembre 2018 deux immeubles vétustes s'effondrent, 8 personnes trouvent la mort. 300 marseillais restent encore logés dans des hôtels, forcés de quitter des logements indignes et fragiles. Il y en aurait 600 000 en France selonla fondation Abbé Pierre. En Occitanie, 3 villes sont pointées du doigt : Toulouse, Montpellier et Nîmes. Les cas sont même de plus en plus fréquents à Nîmes, selon la CNL (Confédération Nationale du Logement) du Gard.

Quelles sont les réponses apportées par la Ville de Nîmes face au fléau du mal logement ?

Laurent Burgoa s'en explique sur France Bleu Gard Lozère.