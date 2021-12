Les locations à la montagne affichent presque complet pour les fêtes dans les Pyrénées-Orientales

Voilà qui promet quelques embouteillages au bas des pistes de ski : la fréquentation des stations s'annonce excellente à l'occasion des vacances de fin d'année dans les Pyrénées catalanes. S'il reste encore des disponibilités sur la semaine de Noël, les locations affichent déjà quasiment complet pour la semaine de Nouvel an. "Les gens étaient tellement frustrés de ne pas avoir pu skier la saison dernière, ils ont réservé avant même les premières chutes de neige", raconte Paulette Arpajou, l'un des administratrices de la FNAIM dans les Pyrénées-Orientales, et agent immobilier aux Angles. "Et les réservations pour les vacances de février sont déjà très avancées"

A réécouter - Paulette Arpajou, invitée de "La nouvelle éco" sur France Bleu Roussillon Copier

D'un point de vue économique, c'est évidemment un soulagement pour les stations de ski et tous les professionnels de la montagne. Mais c'est aussi un soulagement pour les propriétaires de logements après deux hivers perturbés par le covid : "il faut savoir que certains ont besoin de ce complément de revenu, pour payer les charges de copropriété, faire un petit peu d'entretien. C'est essentiel pour toute la chaîne économique".