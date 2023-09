Les locations Airbnb posent aussi problème en Ardèche

C'est un nouveau record qui a été battu en Ardèche en terme de fréquentation touristique : 12,4 millions de nuitées entre janvier et août. C'est 7% de plus qu'en 2022 qui avait déjà été une année record. C'est 17% de plus qu'en 2019, l'année avant covid.

ⓘ Publicité

Airbnb : une inquiétude pour les élus

Les élus commencent à s'inquiéter du développement des offres Airbnb. Elles ont progressé de plus de 20% en 2023 en Ardèche. Il y a cette année 1800 offres Airbnb de plus qu'en 2022. La conséquence est la même que dans les métropoles : un déséquilibre du marché de l'immobilier et notamment de la location. De plus en plus de gens préfèrent louer leur bien comme meublé de tourisme : la fiscalité est plus avantageuse et les prix de location sont bien plus élevé. Pour le président de l'agence de développement touristique et maire d'Aubenas Jean-Yves Meyer, il y a plusieurs conséquences néfastes. Il n'y a pas de contrôle sur la qualité des locations et il devient difficile de se loger sur le secteur d'Aubenas parce que les locations Airbnb assèche le marché de la location traditionnelle.

Un très bon printemps

Les touristes ont été au rendez-vous dès le printemps avec une augmentation de la fréquentation de 9% par rapport à 2022. La fréquentation a été stable en juillet et une nouvelle hausse au mois d'août.

Le retour des Néerlandais se confirme puisque leur nombre progresse de 18% . Plus 11% d'Allemands. En revanche le nombre de Belges est en recul : moins 6%.

Les touristes de proximité ont représenté une part importante et en augmentation également : 43% des touristes venaient d'une zone à deux heures de route de l'Ardèche ce qui représente un potentiel de 10 millions d'habitants entre Lyon et Marseille.

Un pouvoir d'achat en berne

Les professionnels sont unanimes pour dire que le panier moyen des touristes est en baisse : pas d'étude pour le confirmer mais un sentiment général. Il faut dire que les mesures de fréquentation ne font pas de différence entre les hébergements marchands et le logement dans la famille, chez des amis ou en résidence secondaire. C'est ainsi que les restaurants, les grands sites ont connu une saison plus mitigée selon les établissements. Tous sont unanimes pour dire que le mois de juillet a été très compliqué.