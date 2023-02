Les locaux du concessionnaire de la future autoroute A69 entre Toulouse et Castres saccagés

Les locaux du concessionnaire de la future autoroute A69 entre Toulouse et Castres ont été saccagés dans la nuit de dimanche à lundi. Des inscriptions peintes en rouge comme "Stop A69", "Nouvelle génération écocidaire" ou encore "ACAB" ont été retrouvées sur le mur d'enceinte et l'entrée du bâtiment basé à Balma, près de Toulouse.

Extinction Rebellion revendique cette action dans un communiqué. "Si la réponse ne peut passer par de potentiels recours juridiques, le passage à l’action est inévitable pour montrer à NGE-ATOSCA (...) que nous sommes déterminé.es à frapper n’importe où et n’importe quand, et de la manière la plus directe et efficace qui soit."

Feu vert de la commission chargée de l'enquête publique environnementale

Jeudi dernier, la commission chargée de l'enquête publique environnementale a donné un avis favorable à la délivrance des autorisations. C'est maintenant au tour des préfets du Tarn et de Haute-Garonne de prendre des arrêtés d'autorisation d'ici un mois avant le début des travaux.

"Il est évident qu'autoriser un chantier dantesque est un non-sens total, écologiquement, socialement, éthiquement enfin", poursuivent les militants d'Extinction Rebellion dans leur communiqué qui précisent aussi avoir "saccagé du matériel stocké à l'extérieur".

La direction d'Atosca a porté plainte

La société Atosca a déposé plainte ce lundi. Le directeur, Martial Gerlinger, juge ces dégradations "regrettables". Il estime avoir "toujours été dans une démarche de dialogue" avec les opposants et aimerait "que le dialogue se poursuive".

Le chantier pourrait commencer dès le mois de mars pour une livraison fin 2025.