Les habitants du Grand-Est seraient prêts à changer de métier ou d'entreprise

La mutation de l'économie est "historique" pour 93% des personnes sondées pour le compte de l'Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (Afpa). L'enquête révèle une volonté de "bouger". Mais les salariés et les chômeurs expriment aussi des craintes.

Une large majorité des habitants du Grand-Est seraient prêts à suivre une formation ou à changer d'entreprise, afin de s'adapter aux transformations de l'économie, selon une enquête réalisée par l'institut IPSOS (*).

L'étude a été commandée par l'Afpa. L'organisme public de la formation professionnelle pour adultes s'intéresse surtout aux réponses des "actifs" : salariés, travailleurs indépendants et demandeurs d'emploi.

Dans le Grand Est, 79% des actifs sondés se disent prêts à "se former" ou à "changer d'entreprise" si leur emploi était menacé. Les perspectives de changement paraissent tellement fortes que 70% pourraient même "changer de métier",en cas de besoin.

Les salariés ne font pas confiance à leur entreprise pour faire face à aux mutations

Le directeur régional de l'Afpa Grand-Est, Dominique Schwach, estime que "les entreprises doivent mettre en place des formations dans la durée" pour faire face à la mutation économique. Ce changement est perçu comme "historique" pour 93% des personnes interrogées par l'institut IPSOS, lequel multiplie les enquêtes sur ce thème.

Si ce sondage, réalisé pour le compte de l'Afpa, met en évidence les volontés individuelles d'évoluer professionnellement, une certaine méfiance s'exprime aussi.

Pour plus d'un tiers des réponses, l'évolution de l'économie représente clairement une menace. Et quand on leur parle de l'ambiance professionnelle, dans le Grand-Est, seuls 28 % des actifs font confiance à leur entreprise pour faire face aux mutations.

Un déficit d'aptitudes aux activités numériques"

Salariés ou chômeurs, une bonne majorité des sondés (62%) n'a pas l'intention de quitter sa région pour retrouver du travail. Quant à la création d'entreprise, elle est envisagée par une minorité de 27% des personnes interrogées dans le Grand-Est.

Les nouvelles technologies représentent l'enjeu majeur de la mutation économique. C'est une clé pour lutter contre le "chômage de longue durée mais aussi pour l'adaptation au sein des entreprises", note Dominique Schwach. Pour le directeur régional de l'Afpa, les entreprises qui ne forment pas régulièrement leurs employés aux outils numériques prennent le risque d'un "décalage" entre les jeunes et les vieux.

La formation pour tous, c'est l'adaptation au changement, explique Dominique Schwach :

Le sondage IPSOS sur la transformation du monde professionnel doit servir de point d'appui à l'Afpa, à l'heure où l'Etat révise les missions de l'organisme public et engage une réforme de la formation. L'Afpa s'apprête aussi à répondre à de nouveaux appels d'offre en région, en concurrence avec les autres organismes du secteur.

Plus de 18 000 personnes dans le Grand-Est - parmi lesquelles environ 10 000 Lorrains - ont suivi un stage de l'Afpa, l'année dernière. Les deux tiers avaient trouvé un emploi dans les six mois après leur formation, selon les chiffres de l'Agence.

(*) L'enquête IPSOS pour l'Afpa a été réalisé, du 26 octobre au 2 novembre 2017, auprès d’un échantillon de 3 003 individus âgés de 18 à 65 ans. 2 307 d’entre eux ont un statut d’actifs (salariés à plein temps, salariés à temps partiel, travailleurs à leur compte ou personnes en recherche d’emploi). L’échantillon national a été régionalisé.