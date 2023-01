Les lots en bons d'achats attirent de plus en plus dans les lotos

Presque toutes les chaises de cette salle communale de Tinténiac, en Ille-et-Vilaine, sont occupées. Le loto, organisé par l'association "les pompiers solidaires", attire régulièrement du monde mais ce dimanche, ils sont nombreux à tenter leur chance. 4 000 euros de lots sont à gagner, des lots distribués en bons d'achats. Ces tickets sont utilisables en grandes surfaces. Des lots plus qu'appréciés par les joueurs en cette période d'inflation.

Ils sont nombreux à vouloir gagner l'un des bons d'achats. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Les grilles sont prêtes, les jetons dans les mains. Véronique est venue avec son mari. L'objectif, c'est de repartir avec un prix : "Parce que ce sont des bons d'achat. Donc en fait, vous en faites ce que vous voulez. Quand vous gagnez des lots, ce n'est pas forcément ce que vous voudriez gagner. Au moins avec les bons d'achat, vous en faites ce que vous voulez, surtout au jour d'aujourd'hui. Pour les courses, ça aide."

Les bons à remporter vont de 30 € jusqu'à 800 €. Même si beaucoup sont venus pour passer un moment convivial, les lots ont attiré Laurence et ses amis : "C'est quand même très utile. On peut achetr à manger, tout simplement. Par exemple nous, on avait gagné des bons il y a plusieurs semaines lors d'une précédente loterie. Ça nous a permis de payer le réveillon de Noël." Et les organisateurs l'ont bien compris.

Les grilles sont vendues par dizaines. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Damien est le président de l'association Pompiers solidaires Bretagne : "Il y a encore une quinzaine d'années, c'était encore des lots avec des machines à laver, des frigos. On est maintenant parti sur des bons d'achat car aujourd'hui, le pouvoir d'achat c'est vraiment le nerf de la guerre. Les gens se déplacent parce que concrètement, c'est de l'argent tout de suite disponible."

Dans la salle, les participants rencontrés expliquent avoir acheté cette fois-ci plus de cartons que d'habitude, pour mettre toutes les chances de leur côté.