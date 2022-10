Les loyers de plus de 30 000 locataires de HLM des Bouches du Rhône vont augmenter de 3,6 % l'an prochain

La décision a été prise ce mardi matin lors du conseil d'administration de 13 Habitat. A partir du mois de janvier 2023, pour plus de 30 000 locataires des Bouches du Rhône, les loyers vont augmenter de 3,6 %, comme l'indice national de référence des loyers l'autorise.

Pour cet organisme d'HLM qui gère 33 500 logements dans le département, le montant des loyers n'avaient pas été augmentés ces sept dernières années. "Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c’est une nécessité absolue, explique Nora Preziosi, la nouvelle présidente de 13 Habitat. L’inflation explose, les taux d’intérêt augmentent, le taux du Livret A aussi : budgétairement, 13 Habitat est en danger si on ne fait rien".

Une aide pour payer les factures de gaz et d'électricité

Un fond de solidarité va par ailleurs être crée pour les locataires les plus plus modestes pour les aider à régler leurs factures de gaz et d'électricité. Le montant de ce fonds, de même que les modalités de choix des résidences et des locataires bénéficiaires, seront définis très prochainement.