Les loyers les moins chers de France sont à Darney dans les Vosges

Emilie loue son appartement au centre de Darney depuis plus de quatre ans. Elle vit avec son chien et son fils dans un F3 de 90 mètres carrés, avec une belle terrasse. "Il est à 460 euros, c'est très confortable", explique-t-elle, soit un peu plus de 5€ le mètre carré. Elle travaille dans une école à Epinal et "constate bien la différence entre les deux villes" au niveau des prix. Elle n'est pas très étonnée, car selon elle Darney n'a plus beaucoup d'attraits : "Le cadre est joli, on a la forêt, le calme, mais c'est tout. Les commerces sont en train de fermer, en termes de culture, on n'a pas grand chose", regrette-t-elle. Alors elle calcule pour un éventuel déménagement, car "il vaut peut-être mieux payer plus mais habiter à Vittel ou Epinal et avoir tout sur place".

Le prix des logements à la vente est aussi très attractif dans cette commune qui compte désormais un peu plus de 1100 habitants. "Je suis venu pour le prix", reconnaît Pascal, un retraité qui a acheté il y a trois ans une grande bâtisse du 18e siècle. "C'était le tiers du prix de ma propriété en Seine-Maritime", explique celui qui ne connaissait pas du tout la région.

Des logements parfois en mauvais état

Darney attire aussi les investisseurs qui souhaitent louer des appartements. "Même avec des loyers très faibles, vu les prix, c'est très rentable d'investir à Darney", explique Annabelle Freitas, mandataire immobilier qui évolue dans les Vosges et connaît bien le secteur. "C'est quand même un gros marché, il y a toujours de la demande", ajoute la professionnelle. Selon elle, l'absence de grosse activité économique sur la commune explique ces loyers très bas. Il y a aussi une forte concentration de logements sociaux, plus de 150 sous le bailleur Vosgelis.

Cet indicateur n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour la commune, car les investisseurs privés en profitent pour louer des logements en mauvais état. "On a beaucoup de logements en déshérence qui sont rachetés, qui ne sont pas rénovés, et qui sont loués à des gens dans le besoin dans des conditions à la limite de l'insalubrité", regrette le maire de la commune Yves Desvernes. Cette situation est selon lui "presque un frein" pour la ville.

"Nous manquons cruellement de logements avec un standing moyen, voire bon pour garder nos cadres" - Yves Desvernes

"J'ai donc un problème de pouvoir d'achat, car tous les chefs d'établissement de Darney ou d'entreprises vivent ailleurs sur Vittel et Épinal, mais ne le sont pas forcément à Darney", poursuit encore le maire Yves Desvernes. Ils ne consomment donc pas sur le village. Le village a pourtant selon lui de nombreux atouts, "la forêt, la campagne, l'histoire du village, un centre dédié à la préhistoire", mais l'attractivité est un combat de tous les jours. La commune s'est notamment lancée dans un projet de rénovation de deux immeubles à l'abandon pour créer locaux commerciaux et logements.

Yves Desvernes, le maire de Darney. © Radio France - Benjamin Recouvreur

