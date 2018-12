Les lycéens bloquent plusieurs établissements en Limousin

Limoges, France

Les gilets jaunes ont du renfort venu de la jeunesse ce vendredi matin ! L'UNL (Union nationale lycéenne) a appelé à une mobilisation nationale pour protester contre la politique du gouvernement et notamment la réforme du lycée. Les manifestants disent aussi soutenir le mouvement des gilets jaunes.

Une mobilisation bien suivie à Limoges, où la police a compté jusqu'à un millier d'élèves dans la rue au plus fort de la mobilisation qui a impacté la cité scolaire Léonard Limosin, les lycées Raoul Dautry, Renoir, Turgot et Saint Exupéry. Après avoir organisé des barrages filtrants à l'entrée des établissements, différents cortèges ont convergé vers la préfecture de la Haute-Vienne puis poursuivi le défilé en ville et jusque devant le rectorat. Le lycée Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche était également bloqué. La mobilisation a aussi touché Tulle, où une centaine de lycéens ont également défilé dans le centre-ville.

Les lycéens de Raoul Dautry en route vers le centre-ville de #Limoges escortés par la police pic.twitter.com/oRhynnXPvK — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 30, 2018

Devant la préfecture de Limoges, les lycéens scandent "Parcoursup t'es foutu, la jeunesse dans la rue" © Radio France - Nathalie Col

Des revendications multiples

Les lycéens se disent avant tout préoccupés par la réforme du baccalauréat, qui s'accompagne d'une réorganisation des filières et de la suppression de certaines options d'un établissement à l'autre. Ils sont également toujours remontés contre la plateforme d'orientation Parcoursup. Enfin, la révolte des gilets jaunes a fini de les convaincre de descendre dans la rue. Certains, majeurs et titulaires du permis de conduire, se disent d'ores et déjà impactés par la hausse des taxes sur les carburants. D'autres sont là pour soutenir le combat de leurs parents qui ont du mal à boucler leur fins de mois. Et tous se disent qu'ils seront à leur tour touchés par de nombreuses taxes lorsqu'ils entreront dans la vie active.

Les lycéens ont quitté la préfecture de #Limoges et poursuivent leur défilé en ville pic.twitter.com/9T555hT3PU — France Bleu Limousin (@FBLimousin) November 30, 2018