Les lycéens de Rodez doivent "aussi" rêver de grandes écoles

Une centaine d'élèves de première S du lycée Monteil écoutent avec attention l’intervention d’un des créateurs de l’association "Toi aussi". Une association qui estime que les jeunes venus des campagnes sont trop peu nombreux dans les classes préparatoires et donc les grandes écoles. La théorie de ces tout jeunes intervenants ( ils sont sortis de l’école il y a quelques années à peine ) : les jeunes ruraux s’autocensurent et se disent que les grandes écoles, "ça n’est pas pour nous".

Pendant presque deux heures, l’intervenant Arnaud Dubief, un des créateurs de l'association passé tout récemment par HEC, répète au jeunes "croyez en vous". Il explique tous les avantages des grandes écoles, dédramatise les difficultés et rassure sur les aides matérielles possibles. Et évidemment, le discours passe très bien, puisque l’intervenant est passé par toutes ses difficultés.

"Apprendre la mobilité"

Pour Jean-Paul Sirieys proviseur du lycée Monteil, il y a effectivement un peu d'autocensure. Il y a aussi un vrai problème autour de la mobilité pour ces jeunes qui ont du mal à quitter leur ville. Et il faut donc les pousser dit le proviseur. "Nos jeunes, notamment dans des territoires comme l'Aveyron, il faut qu'ils apprennent la mobilité. Et ça commence par une classe préparatoire, dans autre lycée. Souvent on se retrouve seul et c'est souvent _une situation un peu fragilisante_. C'est un véritable problème que nous avons dans les établissements. Ici, nous avons à faire à des première S. On pourra penser que leur culture familiale les pousse à la mobilité, mais pas vraiment."