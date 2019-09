Les MacDonald's d'Indre-et-Loire ont attiré plus de 8 millions de clients en 2018

Alors qu'on fête le quarantième anniversaire de l'ouverture du premier Mac Donald's en France, que pèse l'enseigne de restauration rapide en Indre-et-Loire ? On apprend qu'elle a attiré plus de 8 millions de clients l'année dernière. Un 15ème restaurant ouvrira à la fin de l'année.

Indre-et-Loire, France

Les MacDonald's d'Indre-et-Loire ont attiré l'année dernière plus de 8 millions de clients. Un succès incroyable pour l'enseigne de fast-food alors que le premier Mac Donald's de province ouvrait il y a 40 ans à Strasbourg, c'était le 17 septembre 1979 (Les premiers restaurants ont été créés en région parisienne en 1972, mais ils ont rapidement fermé en raison d'une bataille judiciaire entre Mac Do et le gérant de l'époque).

Un nouveau restaurant va ouvrir à Saint-Pierre-des-Corps

En Indre-et-Loire, on compte 14* restaurants Mac Donald's, et près de 1.500 sur tout le territoire national. En Indre-et-Loire, ils appartiennent au même propriétaire : Bernard Simmenauer. C'est lui qui a implanté le premier Mac Donald's en Indre-et-Loire, c'était le 5 décembre 1990 à Chambray-les-Tours. Tous ces Mac Do ont accueilli l'année dernière 8 millions 250.000 clients. Il s'agit en fait de 3.750.000 tickets de caisse, en sachant qu'en moyenne en Indre-et-Loire, on compte 2,2 personnes par ticket. Celui qui connait la fréquentation la plus forte, c'est celui de Tours-Nord, ouvert en 1999 et qui fonctionne 24h/24.

Le Mac Do de Tours-Nord est plus fréquenté d'Indre-et-Loire

Le succès de Mac Do ne se dément pas en Indre-et-Loire, malgré certaines oppositions comme ce fut le cas à Bourgueil ou encore pour le Mac Do de la place du Monstre à Tours. Pourtant, selon Bertrand Simmenauer, le Mac Do de la Place du Grand Marché s'est parfaitement intégré et est complet du matin jusqu'au soir. MacDonald's qui continue de s'étendre et a ouvert un nouveau restaurant le 2 juillet dernier près du nouveau centre Leclerc de Joué-les-Tours (45 salariés / 165 places à l'intérieur). La prochaine ouverture aura lieu à Saint-Pierre-des-Corps à la fin de l'année sur l'ancien site Point P (60 salariés / 200 places à l'intérieur). Un Mac Do dont la décoration intérieure sera signée par l'architecte italienne Paola Navone, à qui l'on doit le restaurant d'Austerlitz à Paris.

Le Mac Do d'Austerlitz à Paris réalisé par Paola Navone - Sylvie Becquet

Le Big Mac plébiscité, mais aussi plus de bouteilles d'eau et de hamburgers à base d’œufs

Comme dans le reste du pays, c'est le Big Mac qui est le produit le plus vendu en Touraine, mais les restaurants vendent de plus en plus de produits protéinés à base d’œufs, de plus en plus d'eau et moins de sodas. Par ailleurs, les 2 extrêmes, les menus d'entrée de gamme à 4,95 euros et haut de gamme à 13 euros connaissent une très forte progression des ventes dans le département.

*Tours (4), Amboise, Bourgueil, Chambray-les-Tours, Chinon, Loches, Joué-les-Tours (2), La Riche, La Ville-aux-Dames, Saint-Cyr-sur-Loire.