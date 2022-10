Les machines de la Fonderie Fonte du Poitou vendues 1,75 million d'euros

Depuis quelques mois, les machines ne tournent plus dans les Fonderies du Poitou. Mais ce mercredi 26 octobre, leurs photos défilaient sur l'écran de la salle des enchères , devant une trentaine d'anciens salariés. Il aura fallu à peine 10 minutes avant la conclusion de la vente d'un lot pour la partie fonte, adjugé 1,75 million d'euros, pour une mise à prix initiale à 1 million d'euros.

Les centaines de machines des Fonderies ont été réparties en deux lots : l'un pour la partie fonte, l'autre pour la partie aluminium. "Nous avons pu constituer ces deux lots car certains clients sont preneurs de la totalité de l'usine. Cela facilite la vente et évite d'avoir à vendre 800 lots", explique Christophe Cheveu d'Or, commissaire-priseur. Parmi les machines vendues, certaines sont récentes mais d'autres sont très anciennes et peu exploitables. Ces dernières sont plutôt destinées à être détruites ou à être rachetées par les ferrailleurs.

Deux lots ont été constitués pour la vente aux enchères, l'un pour la partie fonte, l'autre pour l'aluminium. © Radio France - Lolla Sauty

"C'est une première journée encourageante", estime Christophe Cheveu d'Or. "Plus on fait de chiffre, plus il y a un intérêt pour les liquidations. Notre intérêt est donc de vendre le plus cher possible__, même si la situation est critique pour les anciens salariés et dirigeants, et on le comprend", conclut Maître Cheveu d'Or.

On y pense tout le temps

La vente des machines signe la fin de 41 ans d'existence pour les Fonderies du Poitou. Une vente qui laisse un goût amer à Bruno Poitevin, ancien employé qui a travaillé pendant 37 ans pour les fonderies. "J'ai quitté l'entreprise il y a trois et c'est écœurant de voir ça", souffle l'ancien employé, retraité depuis peu. "C'est inadmissible de voir ça quand on sait que nous avons été jusqu'à 2 400 employés__, avec les intérimaires, sur la Fonderie aluminium".

"Aujourd'hui je suis à la retraite mais on y pense tout le temps, même la nuit", confie Bruno Poitevin. "On pense surtout à ceux qui cherchent encore du travail__, qui depuis plus d'un an n'ont rien trouvé", conclut l'ancien fondeur, amer.