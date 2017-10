Hausse du prix du beurre : une "catastrophe" pour les madeleines de Liverdun

Après les pâtissiers, c'est au tour des producteurs de gâteaux d'augmenter leur prix pour faire face à la hausse du prix du beurre. En Lorraine, les madeleines de Liverdun ont sauté le pas. Leur patron redoute une année noire.

Le beurre commence à manquer dans les supermarchés français. Il y a même pénurie dans certaines grandes surfaces. Mais pour les pâtissiers comme pour les fabricants de biscuits ou autres douceurs au bon goût de beurre, le problème n'est pas tant l'approvisionnement que le prix. En quelques mois, les cours ont explosé, pour diverses raisons. La tonne de beurre se vend désormais 7.000 euros, contre 2.500 l'an dernier. Une véritable catastrophe pour les petites entreprises comme les madeleines de Liverdun.

10 centimes d'augmentation

La recette fait ses preuves depuis quasiment un siècle dans cette commune de Meurthe-et-Moselle : de la farine, du sucre, des œufs et bien sûr du beurre! Cela représente la moitié du prix d'une madeleine. Alors quand les cours augmentent c'est la catastrophe. "Pour une petite entreprise comme la notre, ça représente un impact financier de l'ordre de 100.000 euros par an, calcule le patron de l'entreprise, Vincent Ferry. Pour répercuter l'augmentation, il faudrait augmenter nos boîtes de douze madeleines de 50 centimes. On n'a pas voulu faire payer le consommateur donc on ne les a augmentées que de 10 centimes".

Le beurre représente la moitié du budget d'une madeleine © Radio France - Angeline Demuynck

Le chef d'entreprise relève malgré tout une légère amélioration ces derniers temps : "Il n'y a plus de beurre dans les grandes surface mais il y a de la crème disponible sur le marché, explique Vincent Ferry. Avec cette crème, les industriels font du beurre qu'ils nous fournissent ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en pénurie, et nous arrivons même à acheter un beurre qui n'a pas augmenté voire qui baisse un petit peu en ce moment".