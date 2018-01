Grenoble, France

Depuis l’annonce en début de semaine du rachat d’André par Spartoo, la société Grenobloise avait gardé le silence, annonçant simplement une conférence de presse ce jeudi à Paris.

Boris Saragaglia, PDG et fondateur de Spartoo a donné des détails quant à l’avenir des magasins André.

« La marque restera » Boris Saragaglia, PDG de Spartoo

« Nous reprenons l’ensemble des boutiques, il y a plus de 200 points de vente en France et à l’international, et on reprend l’ensemble des salariés du groupe, c’est quasiment plus de 700 personnes quand on intègre les CDD » explique Boris Saragaglia. L’une des questions après ce rachat était de savoir ce qu’allaient devenir les magasins André « Les boutiques André resteront des boutiques André » assure Boris Saragaglia « La marque restera. La marque enseigne restera, la marque produit restera et les magasins André continueront à ne vendre que des chaussures ».

Quelques changements interviendront tout de même « On va recentrer sur un cœur de cible familial, français moyen, pour cela on va rajouter un petit peu de marques de sport, on va aussi renforcer l’offre enfant ». Et puis des tablettes devraient faire leur apparition dans les boutiques, pour faire le lien avec le site Spartoo « si jamais il n’y a pas la taille, ou si jamais le client vient chercher une autre marque. L’ensemble des magasins André seront des points relai pour les clients du site Spartoo, on a à peu près trois millions de commandes par an, donc trois millions de clients potentiels pour le groupe André ».

Boris Saragaglia a aussi annoncé que l’équipe dirigeante resterait en place et que le siège d’André restera à Paris.