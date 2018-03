Coucou Alexandre @bompard. Ici c'est la grève à #Carrefour#Lomme. Les travailleuses et les travailleurs pensent beaucoup à vous. Et moi aussi. 😘

Pour l'emploi et le partage des richesses, on lâche rien !@CgtcarrefourHyp@CarrefourFo@CFDTcommercepic.twitter.com/dZXCUIBCMk