Le groupe Conforama a confirmé ce mardi la suppression de 1900 postes et la fermeture de 32 magasins Conforma et 10 magasins Maison Dépôt. En Picardie, les Conforama d'Amiens, Beauvais et Saint-Quentin resteront ouverts, mais des postes pourraient être supprimés.

Picardie, France

C'est un soulagement pour les représentants des salariés. Les magasins Conforama d'Amiens, Beauvais et Saint-Quentin ne fermeront pas. Le groupe Conforama, détenu depuis 2011 par le sud-africain Steinhoff, a confirmé ce mardi dans un communiqué le lancement d'un plan de "transformation profonde et nécessaire" pour "réduire ses pertes et revenir à l'équilibre". Et cela va passer par la suppression de 1900 postes et la fermeture de 32 magasins Conforma et 10 magasins Maison Dépôt.

Les syndicats attendaient que la direction leur communique la liste des magasins voués à la fermeture, c'est chose faite. Et les magasins picards ne sont pas concernés. Mais ils vont perdre du personnel.

Imaginez trois personnes en moins dans un magasin, c'est énorme. C'est énorme au niveau charge de travail - Sylvain Muchembled, délégué CGT

Sylvain Muchembled, délégué CGT du magasin Conforama d'Amiens est évidemment soulagé : "on est content, mais on est quand même une grande famille et la famille prime avant tout". Dans les magasins qui ne fermeront pas, la direction prévoit tout de même "600 suppressions de postes ; ça fait 2,7 personnes en moins en moyenne dans les magasins restants. C'est énorme, le personnel est déjà juste ,que ce soit au niveau des magasiniers ou du personnel de vente. Imaginez trois personnes en moins dans un magasin, c'est énorme. C'est énorme au niveau charge de travail".