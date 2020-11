Les magasins de jouets en Vaucluse se préparent à Noël malgré la fermeture liée au confinement

A un mois et demi de Noël, devoir fermer son magasin, petit ou grand, c’est une catastrophe pour le chiffre d’affaires des magasins de jouets en Vaucluse, réalisé en grande partie sur novembre-décembre. Les enseignes s'adaptent avec du click and collect ou de la livraison.

Un confinement au pire moment pour les enseignes de jouets en Vaucluse. On est à un mois et demi de Noël et devoir fermer son magasin, petit ou grand, c’est une catastrophe pour le chiffre d’affaires, réalisé en grande partie sur novembre-décembre.

Chez Pic Wic Toys, 200 retraits en magasin par jour

Chez Pic Wic Toys dans la zone d’Avignon-Le Pontet, l’organisation est bien rodée. Tout le monde est à pied d'œuvre pour pouvoir satisfaire les clients. L’enseigne a mis en place un système de drive et de livraison.

Pour ce magasin, novembre-décembre représente 60% du chiffre d’affaires de l’année. Son directeur Teiva Faure, reste optimiste : "Nous savons qu'on aura forcément une baisse, on ne peut pas vendre autant qu'avec un magasin ouvert, mais il y a quand même une activité importante. En moyenne j'ai 200 retraits en magasin par jour et aujourd'hui, je fais partir quasiment 300 colis en livraison dans toute la France."

Même s'il n'a pas pu recruter la quinzaine de saisonniers habituels, Teiva Faure a quand même fait appel à trois personnes supplémentaires. L'équipe de CDI travaille à temps plein pour faire face aux demandes internet.

Le magasin d'Avignon enregistre en moyenne 200 commandes en retrait magasin par jour © Radio France - Isabelle Gaudin

Les magasins de jouets indépendants lancent un appel à la solidarité

Chez les petites boutiques indépendantes, c’est forcément plus difficile que pour les grandes enseignes. Benjamin Nouvian est responsable du magasin Enfantillages à Avignon qui vend des jouets en bois et écologiques. Avec le reconfinement, il a tout de suite rebondi et mis en place un système de retrait en boutique, mais aussi de livraison. Benjamin Nouvian espère que les gens vont être solidaires.

"Beaucoup de petits commerces risquent de mettre la clef sous la porte à Avignon. Il faut que les gens jouent le jeu de la proximité et soient solidaires avec nous", explique-t-il. Benjamin Nouvian a lancé son site internet en mars dernier lors du premier confinement. Il espère réussir à se faire connaître rapidement. Il a commencé à faire des livraisons autour d'Avignon et il réalise aussi des envois par la poste. "Dernièrement, j'ai eu des commandes de Paris ou de Lyon".

Pour faire face à la fermeture, Benjamin Nouvian de chez Enfantillages à Avignon a mis en place un click and collect et un système de livraison (photo prise à Noël dernier) - Benjamin Nouvian

Le responsable de la boutique Enfantillages sur Avignon propose de livrer ses clients à domicile autour d'Avignon © Radio France - Isabelle Gaudin

L'équipe de Pic Wic Toys Avignon à pied d'oeuvre pour faire face aux commandes internet pour Noël © Radio France - Isabelle Gaudin

Le magasin Pic Wic Toys réalise 60% de son chiffre d'affaires annuel en novembre-décembre © Radio France - Isabelle Gaudin