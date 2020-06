Les magasins de jouets Picwictoys comptent supprimer un tiers des emplois

Picwictoys compte supprimer 447 emplois, soit un tiers de l'effectif en France. L'enseigne de jouets nordiste, née de la fusion entre Picwic et Toys'R Us, a annoncé son projet de plan social ce mardi, lors d'un CSE.

L'enseigne Picwic est née à Englos en 1977. Picwictoys, issu de la fusion avec Toys'R Us, envisage de supprimer 447 emplois.

Le plan social a été annoncé ce mardi en Comité social et économique (CSE) : Picwictoys compte supprimer 447 de ses 1.237 emplois, ce qui représente un tiers des effectifs au niveau national. L'enseigne de jouets nordiste est issue de la fusion, en 2019, entre Picwic et Toys'R Us.

Dans un communiqué, la direction affirme que cette décision est en partie liée à la crise sanitaire et à ses conséquences sur le chiffre d'affaire, mais aussi aux "différents mouvements sociaux de fin d'année".

Fermeture de 23 magasins

Le plan prévoit la fermeture de 23 des 63 magasins en France, ainsi que celle d'un entrepôt. Dans ce même communiqué, le PDG de Picwictoys, Romain Mulliez, affirme devoir prendre "des décisions difficiles pour assurer la pérennité en France". Picwic avait été créé en 1977 à Englos par Stéphane Mulliez, le père de Romain Mulliez, décédé depuis.

La procédure d'information et de consultation autour du plan social commencera dès le 5 juin. La direction assure tout faire pour privilégier les solutions de reclassement en interne, et les formations des salariés.