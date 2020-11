Les magasins de jouets réclament leur réouverture dès ce vendredi pour "lisser" la fréquentation

La Fédération des commerces spécialistes du jouet et des produits de l'enfant, la FCJPE, demande la réouvertures des magasins de jouets dès ce vendredi. Selon elle, rouvrir au 1er décembre serait une "erreur" car cela conduirait à un engorgement des magasins avant Noël et donc à des contaminations.

Le Premier ministre doit prendre la parole à 18 heures ce jeudi pour faire un point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France. Malgré un très léger fléchissement des courbes de contamination, il est peu probable que Jean Castex annonce la réouverture de commerces non-essentiels ou un assouplissement du confinement. Les magasins de jouets en appellent au bon sens du gouvernement. Ils souhaitent rouvrir dès ce vendredi, à six semaines de Noël.

Leur argument ? "Tout rouvrir le 1er décembre serait une erreur complète, estime Philippe Gueydon, le directeur général du groupe King Jouet et co-président de la Fédération des commerces spécialistes du jouet et des produits de l'enfant. Cela conduirait à un engorgement des flux sur cette période. On est partisans d'étaler les ouvertures".

Selon une étude du magasine américain Nature, "ce ne sont clairement pas dans les commerces" que se situe le risque principal de contamination, poursuit-il. D'autant que "les mois de novembre et décembre représentent plus de 50% de notre activité". Dernier argument, pas si anodin : "On a une mission dans le jouet qui est d'amener un peu de bien-être aux enfants, en cette période très compliquée c'est une raison supplémentaire de rouvrir".

Pour ce faire, "on peut envisager de diminuer la jauge de clients présents dans les magasins à un instant T, actuellement c'est quatre mètres carrés par client, on pourrait monter à huit mètres carrés", défend-il. Les magasins de jouets sont prêts à étendre leurs horaires d'ouverture, de manière à "lisser" l'entrée des clients dans les magasins. La Fédération réfléchit aussi à fonctionner par prise de rendez-vous, pour "garantir la jauge" et "éviter d'avoir des clients qui attendent à l'entrée des magasins".