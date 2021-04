"Les magasins de lingerie sont essentiels" selon la porte-parole picarde du collectif "action culottée"

"On ne comprend pas pourquoi on est considéré comme non-essentiel, pourquoi on a pas le droit d'ouvrir alors que dans les grandes surfaces, les sous-vêtements sont vendus" explique Mélinda Locheron, gérante d'une boutique de sous-vêtements à Laon dans l'Aisne et porte-parole picarde du collectif "action culottée".

Collectif qui vient d'envoyer des culottes de mécontentement au premier ministre Jean Castex pour dénoncer un manque d'équité par rapport aux grandes surfaces.

Une culotte envoyée à Jean Castex © Radio France - Mélinda Locheron

"C'est un message de ras-le-bol et un message de désarroi. On connait la situation, la dangerosité du coronavirus. Mais nous avons des stocks qui sont énormes et l'État ne le prend pas en considération. On ne comprend pas pourquoi on est considéré comme non essentiels."

"On veut pouvoir rouvrir, on sait faire respecter les règles sanitaires. Tout est nettoyé, une seule personne est reçue à la fois. On peut aussi recevoir sur rendez-vous."