Les magasins de ski en piste pour l'ouverture des stations dans les Pyrénées

La reprise est bien là, et ça se sent à Villeneuve Sport Loisirs, à Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne). Dans ce magasin indépendant spécialisé dans le ski, au sud de Toulouse, les clients ont fait leur retour, impatients de profiter des stations de sports d'hiver des Pyrénées, après la saison dernière gâchée par le Covid-19.

"Ca démarre très fort, et y'a du monde", note Philippe Ridel, qui a ouvert la boutique il y a 29 ans. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies, avec d'abondantes chutes de neige dans les Pyrénées ces derniers jours. Quasiment toutes les stations de la chaîne ouvrent pour le premier week-end de la saison ce samedi 4 décembre. "Les gens sont à fond, et ça leur tarde d'y aller" sourit le commerçant : "et y'en a beaucoup qui veulent faire une grosse saison. Parce que ça leur a manqué, ils veulent rattraper le temps perdu".

Au ski dès ce week-end, et autant que possible

Marianne, par exemple, est une passionnée de ski. Cette habitante de Seysses vient acheter des chaussures avec sa fille : "l'hiver dernier, ça a été très frustrant. Dès ce week-end, on va à Ax-3-Domaines". Et la famille compte bien aller au ski autant que possible ces prochaines semaines. Quand au pass sanitaire et aux possibles restrictions "mieux vaut ça que ne pas skier du tout", juge Marianne.

Direction l'Ariège aussi pour Tristan, venu de Mauzac, pour chercher du matériel pour ses deux filles, qui feront leur grande première à la neige ce week-end. Pour lui, prendre l'air "c'est hyper important. Pour tout le monde, de pouvoir bouger, c'est bien".

Entame prometteuse

Un vendredi soir, veille de week-end à la montagne, la boutique Villeneuve Sport Loisirs peut recevoir 100 à 150 personnes, venues acheter du matériel, ou récupérer une location de skis. Si l'entame de saison est prometteuse, ce n'est pas encore le pic d'activité. Les commerçants savent que le grand rush, ça sera avant les vacances de Noël, puis celles de février. Si la situation épidémique le permet. Philippe Ridel croise les doigts : "On espère que la cinquième vague ne sera pas trop difficile".