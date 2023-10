"Les magasins discount ont changé leurs codes et ont la cote", confirme la CCI de la Loire

France Bleu Saint-Etienne Loire : La CCI Loire Lyon fait tous les cinq ans une étude sur nos habitudes de consommation. Est-ce que vous constatez cet attrait pour les magasins discount ?

Antoine Martinez, vice-président de la commission commerce à la Chambre de Commerce et d'Industrie Loire Lyon :

Alors en effet, on voit qu'effectivement le hard discount prend des parts de marché globales. 8 % des achats alimentaires étaient faits en hard discount en 2017, on est passé à quasiment 12 % en 2023.

C'est dû à l'inflation, toutefois, on peut remarquer que cette tendance existait déjà. Elle était au cœur des sujets de l'élection présidentielle et l'inflation est venue renforcer ce sentiment. Le hard discount est effectivement une réponse et notamment sur le non-alimentaire puisqu'aujourd'hui l'enseigne Action est devenue l'enseigne préférée des Français.

La semaine dernière, à Saint-Chamond, Aldi a ouvert un nouveau magasin. Y a-t-il beaucoup d'ouvertures de magasins Aldi, Lidl ou autres ces derniers mois ou ces dernières années dans la Loire ?

Pas plus que au niveau national. On est dans la même tendance, mais il y en a plus qui ouvrent que des magasins traditionnels, notamment dans l'alimentaire.

En nombre, il reste inférieur, mais comme ils prennent des parts de marché, ce sont eux qui font des investissements d'ouverture.

L'image de ces magasins a aussi changé. Il y a quelques année on avait presque honte d'y aller, ce n'est plus le cas. Le profil des clients a-t-il changé aussi ?

Ces magasins ont modifié leurs codes, ils ont amélioré considérablement le confort d'achat et l'esthétique du magasin. Quand vous voyez, par exemple les derniers magasins Lidl qui ouvrent, ils n'ont plus rien à voir avec les premiers entrepôts où il n'y avait pas de musique, quasiment pas de lumière.

Aujourd'hui tout type de consommateur est susceptible d'aller dans ce type de magasin.

Aussi parce qu'il s'installe partout, même dans les centres villes. Ces magasins discount sont-ils une concurrence pour les petits commerces de proximité ?

Oui, en particulier pour les commerces non alimentaires. Quand vous avez des enseignes comme Primark qui arrivent à Saint-Etienne sur le textile, ils ont des gammes extrêmement large, avec des collections qui changent tous les quinze jours, donc forcément, il suscite de l'intérêt. Il faut se dépêcher de consommer parce que le produit qui nous plaît disparaîtra dans les quinze jours. Ça pose question aussi sur le modèle économique de ce type d'enseigne. C'est à dire qu'on est sur de la surconsommation et sur des produits très peu chers. Quand vous achetez des tee-shirt à 3 euros, on peut s'interroger sur les conditions de travail de ceux qui les ont fabriqués, sur leur rémunération. Comment on peut arriver à des prix aussi bas ? Pas uniquement avec les modèles économiques des discount qui ont basé leur succès sur des coûts d'achat, sur des coûts de fabrication, sur des coûts de magasin très très faibles. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces magasins deviennent très beaux, très très arrangés. Ils font de la communication.

Mais alors, est-ce que ces magasins discount ne vont pas devenir des magasins classiques demain ?

Ils le sont déjà en partie et vivent beaucoup sur leur réputation. L'enquête montre que les clients se tournent le dos aux hypermarchés, aux grandes enseignes et qu'ils vont plutôt rechercher de la proximité. Donc, si à la fois le hard discount est une menace pour le petit commerce, il y a aussi une lueur d'espoir car le consommateur préfère aller au plus près, cherche le service, cherche la rencontre. Et c'est aussi pour ça que le discount cherche à s'installer dans les centres villes parce qu'il veut aller chercher les clients au plus près.

Aujourd'hui, il y a des moyens de résister au hard discount par du service, par des produits qui soient écoresponsables, par des circuits courts.