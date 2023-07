Les magasins E.Leclerc débarquent au Luxembourg

Les Mosellans connaissent déjà bien l'enseigne. Les Luxembourgeois vont apprendre à la découvrir. Le groupe E.Leclerc va s'implanter au Grand Duché, grâce au rachat de deux hypermarchés et 25 supermarchés et magasins de proximité sous enseignes Cora, Match et Smatch appartenant au groupe Louis Delhaize.

Selon le communiqué commun des deux groupes cité par l'AFP, la reprise doit être effective dans le courant du troisième semestre 2023, précisant également que "le Groupe Louis Delhaize compte 1.200 collaborateurs au Luxembourg dont E.Leclerc maintiendra l'emploi."