Les magasins La Halle du Nord Franche Comté épargnés malgré le redressement judiciaire ?

Fragilisé par deux mois de fermeture pendant le confinement, le groupe Vivarte, qui possède les enseignes de chaussures et de vêtements La Halle, a été placé en redressement judiciaire le 2 juin dernier. Il devrait connaître ce mercredi le nom de ses repreneurs, en fonction de la décision du tribunal de commerce de Paris.

Une vingtaine de candidats se sont positionnés pour devenir propriétaires des 830 magasins répartis sur l'ensemble du pays. Dans le Nord Franche Comté, 6 magasins sont concernés, soit 32 salariés. Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes, puisque, selon le syndicat Force Ouvrière, tous les établissements (deux à Lure, deux à Belfort-Bessoncourt, un à Andelnans et un à Montbéliard) devraient avoir un repreneur.

Le groupe Beaumanoir, propriétaire de marques comme Bonobo, Cache Cache ou Morgan, reprendrait 5 des 6 établissements installés dans l'aire urbaine. Chausséa prendrait de son côté le contrôle de la Halle aux chaussures à Lure.

Force Ouvrière reste méfiant

Sur les 32 salariés du Nord Franche Comté , il ne devrait y avoir que deux suppressions de postes. Une bonne nouvelle selon le syndicat, mais FO confie toutefois vouloir attendre la suite des événements pour être totalement rassuré. "Le Tribunal de commerce doit déjà valider les repreneurs, ensuite, même s'ils vont sauver des emplois, il ne faudrait pas que Beaumanoir et Chausséa se servent des rachats pour faire des montages financiers et ne rien réinvestir", explique Claire Vigouroux, déléguée centrale Force Ouvrière chez Vivarté. Elle rappelle également que ces groupes vont mettre la main sur les magasins et leurs stocks pour un euro symbolique.

Dans le secteur de Besançon, deux magasins devraient fermer. Sur l'ensemble de la France, le groupe Beaumanoir devrait reprendre plus de 366 magasins sur 830, Chaussea, 198.