Les magasins ouverts le dimanche près de Toulouse avant Noël, au plaisir des acheteurs

Les commerces toulousains ouvriront le dimanche jusqu'à Noël, pour permettre de faire ses achats toute la semaine. Au centre commercial Labège 2, les acheteurs ne se sont pas précipités, mais les présents ont profité de ces magasins plus calmes que d'habitude.

Il n'est pas encore midi, ce dimanche 5 décembre, mais Nancy et son conjoint ont déjà un chariot bien rempli, au rayon jouets. "On essaye de trouver des jouets qui se rapprochent de ceux sur la liste, mais pas exactement ceux-là, car il y a le risque de doublon" rigole Nancy. Les achats sont presque terminés. "Le dimanche c'est pratique, je peux venir avec mon conjoint, qui travaille du lundi au samedi. On n'a pas les mêmes jours de repos sinon."

Ce centre commercial Labège 2, en périphérie de Toulouse, ouvre donc les dimanches jusqu'à Noël. Pratique, mais aussi un jour de moindre fréquentation, et cela étonne Sylvie, qui habite Ramonville. "Etonnant, à l'approche de Noël ! Mais c'est bien, il y a moins de monde, c'est plus agréable." Elle, vient d'acheter un grand ours en peluche, qui fait presque sa taille.

Ceux que cela amuse moins, ce sont les commerçants, comme Bénédicte, elle vend des bijoux dans la galerie marchande : "C'est un peu particulier, un petit business. On ne devrait même pas le faire, je pense. Au moins, j'ai mes habitués qui sont là, fidèles, pour Noël." C'est un peu plus optimiste chez sa voisine, Mounira, qui vend des vêtements en cachemire : "Le jaune, le bleu électrique, ça se vend très bien ! C'est sûr qu'il y a moins de monde qu'un jour normal, mais il y a pas mal de monde qui vient pour Noël, quand même".

La plupart des boutiques toulousaines, comme les centres commerciaux, ouvriront tous les dimanches jusqu'aux fêtes de fin d'année.