Les magasins Sherpa en stations réclament un renforcement des aides de l'Etat, "il y a urgence"

Les supérettes de stations Sherpa réclament une compensation de 15% du chiffre d’affaires en cas de pertes entre 50 à 70% de recettes et la garantie que les aides publiques soient appliquées jusqu’à la fin de la crise. Si les magasins alimentaires traversent globalement la crise, la situation des Sherpa dépend trop de la fermeture des remontées mécaniques selon Olivier Carrié, directeur de celui de Val Thorens, et président de ce réseau.

France Bleu Pays de Savoie - Vous dites qu'il y a urgence. La situation est-elle si préoccupante pour les magasins Sherpa ?

Olivier Carrié, président du réseau Sherpa - Ça va mal parce que nos magasins n'ont rien touché comme aides depuis le mois de décembre. Les mois de décembre et janvier représentent à eux deux déjà plus de 40% de la saison. Oui, ça devient urgent.

De quel ordre est la chute du chiffre d'affaire ?

Le chiffre d'affaire a chuté en moyenne de 65% sur l'ensemble de notre parc de 117 magasins. Mais avec des écarts très importants : certains perdent 80%, d'autres 50.

Vous dites ne pas avoir obtenu d'aides... le gouvernement a rendu pourtant éligibles aux dispositifs d'aides existants tous les commerces des stations, y compris ceux du secteur alimentaire

Effectivement, on devrait y avoir droit, le décret est paru. Les magasins perdant plus de 70% de leur chiffre d'affaire vont pouvoir obtenir jusqu'à 20% de compensations de leur chiffre, pour le mois de décembre en tout cas. En revanche, pour ceux qui perdent entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaire, pour l'instant, ils ne pourraient bénéficier dans l'absolu que de 10 000 euros. Un magasin qui perd 60% de son chiffre, et qui perd par exemple 200 à 400 000 euros rien que sur un mois de décembre, 10 000 euros de soutien, ce n'est absolument pas suffisant pour faire face aux charges fixes !

Et si vous n'obtenez pas le renforcement des aides ?

Ça va vouloir dire probablement que ces magasins qui ne baissent pas assez en chiffre d'affaire vont être tentés d'arrêter de travailler si l'opération n'est plus du tout rentable. Nous, on pousse tout notre réseau à rester ouvert et à continuer de travailler, coûte que coûte : il faut absolument qu'on écoule nos stocks. Mais au-delà de ça, notre saison se fait à 85% entre le 15 décembre et le 15 avril. Donc si on arrive au 15 avril, et que les aides n'ont pas été renforcées, et prolongées jusqu'à la fin de la saison, c'est très inquiétant pour la saison prochaine. A savoir si tout le monde pourra survivre de cet hiver 2021 à l'hiver prochain.