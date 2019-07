Les magasins Tati de Pamiers et Albi vont fermer

La marque Tati a annoncé mardi un grand plan de restructuration qui prévoit la fermeture définitive de treize magasins en France. La CGT a depuis détaillé cette liste et les magasins d'Albi (Tarn) et de Pyrenval Pamiers (Ariège) y figurent.

Pamiers - France

L'enseigne l'a annoncé mardi 16 juillet : le site historique du boulevard Barbès à Paris sera bientôt le seul Tati en France, son propriétaire depuis deux ans ayant décidé de fondre l'enseigne dans sa quasi-totalité au sein de Gifi, avec au passage la fermeture de 13 autres magasins Tati en difficulté.

Dans un communiqué le 17 juillet, la fédération Commerces et Services de la CGT a publié la liste des 13 magasins concernés. Deux de ces boutiques sont en Occitanie : celui de Pamiers en Ariège, et celui d'Albi dans le Tarn. Les magasins de Toulouse, Roques (Haute-Garonne), Castres et Carcassonne passeront eux sous giron Gifi.

Ces 13 fermetures signifient la suppression des postes de 189 collaborateurs pour qui "des mesures de reclassement" seront mises en place.

Le magasin Tati d'Albi est situé route de Millau. © Radio France - SM

Quatre emplois en CDI à Albi

A Albi, il y a actuellement quatre salariés en CDI et autant en CDD. L'une des salariées a près de 30 ans d'ancienneté dans la marque. Elle a travaillé dans plusieurs magasins de la région. Des vendeuses qui ont appris la suppression de "leur magasin via un simple communiqué" et elles répètent toutes "cela a été un coup de massue" en ajoutant "même si nous sentions que ça n'allait pas". L'une d'entre-elles soupire : "Vous la presse, vous en savez plus que nous." Un représentant de la direction est toutefois venue confirmer la nouvelle ce vendredi 19 juillet. "Mais il n'a rien dit de plus. Pas de date de fermeture. On sait simplement qu'il va y avoir une nouvelle réunion avec les syndicats le 25 juillet à Paris, alors on attend."

Manifestation devant le siège à Saint-Denis

Ce vendredi, des vendeuses de Tati de toute la France ont exprimé leur colère devant le siège à Saint-Denis. Pour la CGT , en reprenant l'enseigne rose et blanche, lors de l’été 2017, "la société GIFI avait tout prémédité". Elle a racheté "l’ensemble des magasins Tati pour créer la société TATI MAG. Officiellement, le repreneur avait promis de tout mettre en œuvre pour développer au maximum l’enseigne et de ne pas faire de PSE pendant 2 ans." Et deux ans quasiment jour pour jour après la reprise, le groupe GIFI a donc annoncé la fermeture de 13 magasins. Le syndicat qui insiste dans un communiqué "rien n'a été fait pour garder les magasins : pas de travaux dans les magasins vétustes, pas d’investissement pour le développement, vente des baux…"