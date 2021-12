Les magistrats, avocats et greffiers disent "stop au mépris" à Grenoble

Munis de pancartes "colère noire" ou "des moyens pas de la com", les magistrats ont défilé de la place Grenette à la place de Verdun à Grenoble, ce mercredi 15 novembre, en criant "le mépris ça suffit". La coupe est pleine pour Gaëlle Bardosse, conseillère à la Cour d'appel de Grenoble : "On emporte notre travail chez nous, on vit avec, on dort avec, on mange avec. Nos proches le savent, ça a un impact sur notre vie privée et professionnelle. On ne peut pas tenir le rythme au bout d'un moment. C'est au détriment de notre santé et du justiciable." Elle exerce depuis 20 ans, "j'ai vu la dégradation, le rythme et la pression s'accélérer, explique-t-elle. On n'en peut plus. En 2017, à l'occasion d'une grosse affaire médiatique, on a connu un congé maternité non remplacé, puis une suppression de poste. Tous les collègues de l'instruction étaient dans une situation difficile. Actuellement ils ne sont plus que 5, bientôt 4, les retards s'accumulent et ça a justifié que je quitte cette fonction de l'instruction, qui pourtant me passionnait".

Tour à tour, les magistrats et avocats se sont succédés pour témoigner de leurs difficultés quotidiennes © Radio France - Shannon Marini

Un quotidien difficile à gérer aussi pour Laurent Desgouis, magistrat à la Cour d'appel de Grenoble. "Je dois traiter aujourd'hui une affaire d'adoption. Je devais rendre cette décision lundi, je n'ai pas été en capacité de le faire et je ne pourrai pas le faire avant plusieurs semaines. J'ai prévenu les potentiels parents adoptants mais je ne me sens pas très bien vis-à-vis de ça. J'entends qu'en plus pendant la période des fêtes, ce soit une attente d'autant plus difficile et pour moi aussi c'est extrêmement difficile."

Ils ont ensuite jeté leur code sur la place de Verdun © Radio France - Shannon Marini

Parmi les manifestants, Garance Picard, directrice des services de greffes judiciaires à la Cour d'appel de Grenoble. "Le quotidien, c'est essayer de traiter les urgences dans les urgences, se désespère-t-elle. Le travail c'est le samedi et le dimanche aussi, de 7 heures du matin à 22 heures le soir, ça n'a plus de sens. Forcément, ça impacte ma vie personnelle. C'est des réflexions comme "pourquoi tu travailles encore ? T'as vu l'heure maman ?"" Des témoignages similaires à ceux de leurs consœurs et confrères présents. Certains ont pris la parole, tour à tour, avant de jeter symboliquement leur code civil ou pénal sur la place de Verdun, en face de la préfecture et de retourner au tribunal pour reprendre leur journée.