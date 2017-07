Les maires béarnais s'inquiètent de la suppression de la taxe d'habitation

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français. Nous avons demandé à deux maires béarnais, ceux de Mourenx et des Eaux-Bonnes, ce qu'ils en pensent.

Emmanuel Macron l'avait annoncé avant même son élection, il voulait supprimer la taxe d'habitation pour près de 80% des ménages en France. Le gouvernement a annoncé cette semaine que cela se ferait progressivement: la taxe d'habitation diminuera d'un tiers par an pendant trois ans, dès l'année prochaine. Et l'Etat promet, comme toujours, de compenser le manque à gagner pour les communes.

Des budgets communaux déjà réduits

Ce que cherchent à faire les gouvernements qui se sont succédé ces 20 dernières années, c'est faire disparaître des communes - Patrice Laurent, le maire de Mourenx

Les maires eux s'inquiètent. À Mourenx par exemple, la taxe d'habitation rapporte chaque année 2,7 millions d'euros. Quasiment 1/3 du budget de la commune (9 millions d'euros au total). Et Patrice Laurent, le maire de Mourenx, ne voit pas comment il pourrait se passer de cet argent : "Si demain on me dit : tu as 3 millions d'euros de moins, pour faire ton budget, je ne sais pas faire. On a fait tous les efforts possibles depuis le début du mandat, on ne remplace aucun départ. On a réduit la voilure sur le fonctionnement de manière importante, demain si on n'a plus de marge de manœuvre, vous allez avoir un nombre important de collectivités qui vont mettre la clé sous la porte. C'est grave ce qui se passe, parce que, in fine, je crois que ce que cherchent à faire les gouvernements qui se sont succédé ces 20 dernières années, c'est la disparition des communes. Et c'est une grave erreur, parce qu'on se retrouve avec deux France, celle des métropoles, et une autre plus rurale. Et on accélère la fracturation de ces deux France".

Rembourser les emprunts

Si on n'a plus de dotation de l'Etat et plus de rentrée fiscale, que pourront faire les communes? - Stéphane Courtier, le maire des Eaux-Bonnes

Aux Eaux-Bonnes, la taxe d'habitation représente 70% du budget de la commune, qui s'élève à 3,5 millions d'euros au total. Elle permet notamment de financer les animations, y compris dans la station de ski de Gourette. Et donc de faire venir, et revenir, les touristes. Stéphane Courtié, le maire des Eaux-Bonnes, ne voit pas non plus comment il va pouvoir boucler le budget : "ça va être une catastrophe, pour les petites communes touristiques, rurales, comment on va faire les budgets? Par exemple, le plan de financement de l'établissement thermal a été élaboré par rapport à la fiscalité, ça a été validé par rapport à ça. On ne pourra pas rembourser. Qui va payer? Si on n'a plus de dotation de l'Etat et plus de rentrée fiscale, que pourront faire les communes?"

Selon le gouvernement, un peu plus de 18 millions de ménages français bénéficieront de la suppression de la taxe d'habitation. Il s'agit des foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 20 000 euros pour une personne seule, 40 000 € pour un couple et 60 000 € pour un couple avec deux enfants.