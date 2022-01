Les maires de Bourg-de-Péage et de Tournon-sur-Rhône alertent sur la hausse des prix de l'énergie

Face à la flambée des tarifs du gaz et de l'électricité, de nombreux maires se retrouvent en difficulté pour boucler leur budget. Membres de l'Association des petites villes de France, Nathalie Nieson et Frédéric Sausset lancent l'alerte.

"Pour être claire : j'augmente mon budget énergie de 100%" pose Nathalie Nieson, maire de Bourg-de-Péage et vice-présidente trésorière de l'Association des petites villes de France. La facture de gaz et d'électricité pour Bourg de Péage s'élevait à 360 000 euros en 2021, "en année pleine, pour mes futurs budgets, je serai à 700 000 euros".

Ces dépenses portent sur le chauffage, l'eau chaude et l'éclairage de tous les bâtiments publics, auxquels s'ajoute l'éclairage de la voie publique, parfois gérée par les communautés de communes, parfois par les municipalités. "On ne l'a pas vu venir" insiste Nathalie Nieson, "on s'attendait bien à une augmentation du coût de la vie, des matières premières, à l'inflation, oui on avait anticipé, mais une augmentation de 100% d'un poste qui représente 15% de vos dépenses générales, non !". Et d'ajouter : "si je ne trouve pas des économies, ça ne passera pas, je ne pourrai pas équilibrer mon budget".

Les maires Nathalie Nieson et Frédéric Sausset, de l'Association des petites villes de France, alertent sur les conséquences de la hausse de la facture énergétique pour les communes © Radio France - Damien Triomphe

Trouver l'argent pour boucler les budgets

La maire explique avoir d'ores et déjà pris contact avec les associations de la commune pour voir comment elles pouvaient faire un effort, comme la ville. Des réductions de dépenses en interne vont avoir lieu, "ça va être une période compliquée."

On va tout faire pour ne pas augmenter les impôts, mais on va diminuer les dépenses. Ça, assurément. - Nathalie Nieson, maire de Bourg-de-Péage

L'Association des petites villes de France a interpellé le gouvernement. Avec le maire de Tournon-sur-Rhône Frédéric Sausset, qui fait face à la même situation, ils alertent sur la situation. "De nombreuses villes sont concernées, beaucoup de maires sont désemparés. Un collègue maire a une facture qui va augmenter de 500 000 euros ! Il est maire d'une petite commune. On veut faire ce message d'alerte, parce qu'il va y avoir un vrai problème de bouclage de nos budgets. On espère être entendu par le gouvernement et potentiellement être accompagnés". Les deux espèrent un dispositif d'accompagnement pour absorber ce que Nathalie Nieson qualifie de "choc financier".