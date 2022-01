Les Maîtres laitiers du Cotentin remettent une lettre à l'ambassadeur de Chine pour son président

Les maîtres laitiers du Cotentin veulent développer leur marché chinois et ont remis une lettre pour le président Xi Jinping à l'ambassadeur de Chine en France.

La visite de l'ambassadeur de Chine en France dans la Manche s'est faite discrètement hier, vendredi 14 janvier. La presse ne pouvait assister à l'événement pour des raisons sanitaires indique l'ambassade. Le représentant chinois a également visité la ferme de Vains qui fournit la coopérative Manchoise.

C'est à l'usine des Maîtres Laitiers du Cotentin, à Méautis, que l'ambassadeur s'est rendu. Le site avait été construit en vue de fournir du lait infantile à la Chine via une entreprise chinoise : Synutra. Le contrat était tombé à l'eau et les Maîtres Laitiers du Cotentin ne livrent actuellement que de petites quantités au géant asiatique. Malgré ce revers, les Français espèrent encore gagner le marché chinois avec la marque "Normandie 1905". Le président de l'entreprise a donc remis une lettre à l'ambassadeur adressée au président chinois, Xi Jinping, dans laquelle il demande aide et soutien pour se développer dans le pays.