Les maîtres-nageurs des piscines municipales de Toulouse sont en grève perlée. Tout comme avant eux les policiers municipaux et les éboueurs, ils contestent la loi de modernisation de la fonction publique qui les oblige depuis le 1er janvier à passer aux 1607 heures annuelles perdant ainsi l'équivalent de 10 à 14 jours de congés. Une grève qui se voit peu mais qui pourrait s'éterniser.

Cours annulés et créneaux horaires fermés

D'après le syndicat Sud la quasi totalité des 70 maitres-nageurs toulousains est en grève. A raison d'1 heure par jour, impactant tantôt un cours municipal d'aquagym, tantôt un créneau horaire d'ouverture de bassin au public, cela peut durer longtemps précise un délégué.

Sud réclame 11 jours de congés supplémentaires au titre de la pénibilité du travail, il s'agit de jours de sujétion. L'argument : les risques de maladie liées à l'exposition au chlore dans les huit piscines de la ville ouvertes en toute saison. La logique : si les policiers municipaux et les éboueurs ont obtenu des jours compensatoires, pourquoi pas les maîtres nageurs ?

Problème : la mairie dit qu'elle n'entrera pas en voie de négociation. Car le préavis de grève a été déposé contre la réforme gouvernementale et non contre les délibérations de la mairie et de Toulouse Métropole. Car le temps de travail rallongé n'est pas du travail de surveillance de bassin, mais de l'administratif ou de la formation et car enfin le nombre de jours de congés est inchangé.

Ce mardi la mairie de Toulouse comptabilisait 16 maîtres-nageurs grévistes.