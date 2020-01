Les manadiers de la région sont en danger

Hérault, France

Près de 80 manadiers, sur les 160 que comptent les régions Occitanie et PACA (Provence-Alpes Côte d'Azur) ont vu leurs cotisations d'assurance augmenter depuis le 1er janvier. Le groupe d'assurance Groupama a décidé de multiplier par cinq le montant de certains contrats. « Certains éleveurs vont devoir payer 9 000 euros par an au lieu de 1 500 », déplore Béranger Aubanel, vice-président de la Fédération des manadiers. L'assureur estime dépenser six fois plus que ce qui est cotisé : « Ce n'est plus rentable pour eux, reconnaît Béranger Aubanel, il y a trop d'accidents. »

« Il faut que le public des jeux taurins devienne responsable de ses actes », Béranger Aubanel, vice-président de la Fédération des manadiers

Mais pour lui, le vrai problème vient d'un article du Code civil, qui date de 1804. « Il dit que c'est le propriétaire d'un animal qui est responsable en cas d'accident », explique Béranger Aubanel, lui-même manadier. Une aberration, selon lui, surtout quand l'accident est provoqué par une personne du public. « Il y a des cas où c'est le spectateur qui n'est pas là où il devrait être, ou qui perturbe exprès le jeu taurin », regrette le vice-président de la Fédération des manadiers. Régulièrement, lors d'abrivados, des « jeunes s'amusent à placer des bâches sur le parcours des taureaux », déplore Béranger Aubanel. Il affirme que cela arrive plus d'une fois sur deux. Ces comportements créent de l'agitation dans le troupeau et cela peut finir en accident.

Les manadiers militent donc pour changer cela. « La profession demande à ce que ce soit le public des jeux taurins qui deviennent responsables de leurs actes », affirme Béranger Aubanel.

Soutien de la région

La région Occitanie apporte son soutien aux manadiers, elle veut sauvegarder ce « sport, qui est aussi une culture populaire et un vecteur de tourisme », selon Jean Denat, élu au Conseil régional. Pour cela, elle a lancé des démarches législatives pour modifier l'article du Code civil : « Nous avons sollicité des parlementaires, notamment les députés Olivier Gaillard (LREM), et Patrick Vignal (LREM) », précise l'élu.

La région veut aussi accompagner les manadiers dans des démarches pour rassurer les assureurs : « Ils s'engagent à élaborer et signer une charte qualité pour diminuer les risques des pratiques taurines », affirme Jean Denat. Un moyen de montrer la bonne volonté des manadiers.

Les manades engendrent chaque année quelque 26 millions de retombées économiques en Occitanie et en PACA.