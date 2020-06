Les manchois manifestent leur soutien aux personnels soignants

Cette journée d'action nationale avait pour but de demander plus de moyens pour les hôpitaux et les EPHAD, mais aussi des revalorisations salariales, l'arrêt des suppressions de lit, et de nouveaux recrutements. Dans la Manche, il y a eu des rassemblements à Equeurdreville devant la maison de retraite Korian la Goëlette, devant les hôpitaux d'Avranches, Granville, Pontorson, Saint-Lô et Cherbourg. Les manifestants ont bravé la pluie orageuse. Parmi eux de très nombreux citoyens venus simplement apporter leur soutien aux personnels soignants : "On devrait tous être là, j'ai honte pour ceux qui n'y sont pas, ce n'est pas le tout d'applaudir il faut aussi être dans la rue, il faut soutenir l'hôpital, on veut être soigné à Cherbourg..."

Manifestation des soignants à Cherbourg © Radio France - katia Lautrou