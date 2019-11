Les manettes détachables des Nintendo Switch frappées d'obsolescence programmée selon l'UFC Que Choisir

Les manettes de jeu des consoles Nintendo Switch souffriraient-elle d'obsolescence programmée ? C'est ce que soupçonne l'UFC Que Choisir qui demande au fabricant de réparer gratuitement celles qui tombent en panne.

Le défaut qui a été relevé touche la manette détachable de la console qu'on appelle Joy-Con. En position neutre, elle envoie de mauvaises informations à la console qui du coup fait bouger les personnages ou fait tourner la caméra dans tous les sens. Ce qui peut rendre les jeux inutilisables.

Une panne due à l'usure

Des spécialistes ont démonté les joysticks pour trouver l'origine de la panne et ont constaté que cela venait d'une usure prématurée des plaques de carbone qui sont sous le joystick. Un défaut détecté il a déjà deux ans mais qui existe toujours sur la dernière version moins chère de la console commercialisée, la Switch Lite, depuis septembre. Interpellés les vendeurs renvoient vers le service après vente de Nintendo.

Si le produit a plus d'un an, le fabricant japonais propose alors au client de choisir l'une des trois options : soit remplacer la manette moyennant 45 euros, se faire renvoyer son produit défectueux avec 15 euros de frais d'envoi ou laisser Nintendo détruire la manette et en racheter une neuve. Alors qu'aux Etats-Unis les manettes sont tout simplement remplacées.

L'UFC Que Choisir demande le remplacement gratuit

L'association demande au fabricant japonais de mettre en place un service après vente plus efficace pour permettre aux consommateurs d'exercer la garantie légale qui permet l'échange ou la réparation en cas de défaut pendant les deux ans qui suivent l'achat.

Parallèlement, elle demande aux consommateurs de lui faire remonter les témoignages de pannes de ce genre. Il faut savoir qu'il y a trois millions de consoles Nintendo Switch en France.