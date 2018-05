Un premier mai revendicatif dans les rues en Bretagne, de Brest à Fougères, de Saint-Brieuc à Lorient. A Rennes autour de 3000 manifestants et des heurts entre un petit groupe cagoulé et les policiers.

Bretagne, France

Les syndicats mobilisent pour ce 1er mai, et misent sur un front commun CGT, FO, FSU et Solidaires, mais sans la CFDT. Mais ce ne sera pas le cas partout ! Pourtant, les revendications sont nombreuses entre celles des cheminots, des postiers, des personnels des ehpad, des retraités et des étudiants.

Des manifs dans toute la Bretagne

Des manifestations et rassemblements sont prévus dans la matinée, dans les principales villes bretonnes. A noter que la CFDT fait bande à part et organise un rendez-vous, par exemple à Rennes, dans l'après-midi, au parc des Gayeulles, autour de Mai 68.

En Finistère

Brest, 10h30

Chateaulin, défilé à 10h30 place de la Résistance

Quimper, 11h devant la gare

En Ille et Vilaine

3000 personnes à Rennes © Radio France - Alexandre Frémont

Des manifestations ce mardi matin à Rennes, Fougères, Redon, Saint-Malo et Vitré. A Rennes, alors qu'un hélicoptère sillonnait le centre-ville, autour de 3000 personnes ont défilé sous le soleil à l'appel de la CGT, de Force Ouvrière et de Sud Solidaires. Une forte mobilisation qui a été entachée par des heurts en tête de cortège entre un groupe de jeunes cagoulés et les forces de l'ordre.

Des forces de l'ordre en nombre © Radio France - Alexandre Frémont

Les policiers ont fait usage de grenades lacrymogènes et asséné des coups de matraque pour essayer de disperser ces manifestants considérés comme à risques. Alors que le défilé se poursuivait dans le calme la tension était palpable à l'angle du boulevard de la liberté et de l'avenue Janvier près du TNB.

La manifestation s'est terminée vers 13H30 et l'apaisement est revenu en centre-ville de Rennes. Il n'y a pas eu de dégradations.