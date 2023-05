Les manifestations du 1er mai ont débuté

Caen, Lisieux, Bayeux et Falaise dans le Calvados - Argentan, l'Aigle, Flers, Mortagne au Perche et Alençon dans l’Orne. Des manifestations sont prévues dans toutes ces villes en cette fête du travail particulière, après un hiver et un début de printemps marqués par le rejet des syndicats de la réforme des retraites.

Invité de France Bleu ce matin, Mickaël Robe, secrétaire général adjoint de Force Ouvrière dans le Calvados, espérait 50.000 manifestants à Caen , soit le nombre revendiqué par les syndicats lors des plus forte journées d'action les 11 février et 7 mars dernier.

Manifestation à Caen en ce 1er mai 2023 © Radio France - Carole Louis

Dans les faits, selon de premières estimations données par des responsables syndicaux, le cortège caennais regroupe 20.000 manifestants. Parmi eux, aux côtés de salariés et syndicalistes de l'agglomération caennaise, des familles en ce jour férié mais aussi des touristes présents dans la région et habitués à défiler dans leurs villes de résidence principale. Quelques casseroles participent à l'animation musicale.