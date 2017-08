Les maraîchers de la baie du Mont-Saint-Michel en pleine récolte sur fond de crise de la carotte

Le préfet de la Manche a rendu visite mardi 22 août aux maraîchers de la baie du Mont-Saint-Michel qui récoltent en ce moment salades et carottes. C'est une économie locale très importante avec près de 80.000 tonnes de légumes produits sur ces polders.

La baie du Mont-Saint-Michel est une vaste de zone de maraîchage. Sur les 6.000 m² de terres polders, ces terres gagnées sur la mer, très sablonneuses et pleines de limon, 2.000 m² sont des champs de légumes. Le préfet de la Manche rendait visite aux maraîchers ce mardi 22 août. Près de 80.000 tonnes de salades, carottes, céleris, pommes de terre, oignons et autres légumes sont produits ici. Il y a une soixantaine de maraîchers dans cette zone et plus de 400 ouvriers travaillent dans les champs ou dans les usines de conditionnement des légumes.

Le Préfet de la Manche Jean-Marc Sabathé a visité plusieurs exploitations maraîchères dans la baie du Mont-Saint-Michel © Radio France - Lucie Thuillet

2.000 hectares de légumes au Mont-Saint-Michel

En ce moment, "nous récoltons les salades, nous avons commencé également la récolte des carottes fin juillet et nous débutons celle des pommes de terre", explique Ludovic Peigné , qui cultive 200 hectares dans la baie du Mont-Saint-Michel. Pour les salades, les volumes et les prix sont contractualisés, déterminés pour une année entière. "Pourtant, c'est compliqué de s'organiser dans les champs car les demandes des usines de l'agroalimentaire, qui travaillent à flux tendu, varient du simple au double. Aujourd'hui, j'ai livré 40 palettes de salades, demain on ne m'en commandera peut-être que 20 et après-demain 60 !" poursuit ce maraîcher qui produit 1200 tonnes de salades par an.

Le marché de la carotte au plus bas

La récolte des carottes a également débuté. "La météo a été favorable, nous avons de bons rendements", commente Vincent Bichon, producteur de Pontorson. Le point noir, c'est le prix des carottes, "très bas en ce moment", en dessous des coûts de productions. "Cela nous rappelle l'année 2014, qui avait été une vilaine année pour nous", explique Bernard Guillard, maraîcher à Beauvoir et vice-président d'Agrial.

Vers une IGP ?

Pour essayer de contrer cette "crise de la carotte", "nous allons lancer des opérations de communication autour de nos produits, pour essayer de les valoriser car nous avons un terroir spécifique avec toute cette tangue sous nos pieds, qui fait pousser nos légumes sans irrigation et qui leur donne une grande rusticité", poursuit Bernard Guillard. L'association d'organisations de producteurs Jardins de Normandie travaille sur la mise en place d'IGP, d'indications géographiques protégées, "Carottes du Mont-Saint-Michel", "Poireaux de Normandie" et "Navets de Normandie".