Le marchand de journaux de la maison du bonheur va fermer à Avignon

Valérie et Claude Castor, les gérants de la maison du bonheur

C'est un commerce emblématique qui ferme rue de la République, à Avignon. La Maison du bonheur, maison de la presse et carterie qui propose aussi des jeux à gratter, de la papeterie et des souvenirs pour les touristes baissera définitivement le rideau le 14 octobre. Le couple de gérants est derrière le comptoir depuis 22 ans. Mais le propriétaire des murs a choisi de récupérer les lieux.

Une déception pour les très nombreux clients fidèles. Ils sont encore en moyenne 800 par jour à franchir le seuil de la maison du bonheur. "C'est dommage, où on va aller ?" s'interrogent-ils. Pascal par exemple, vient tous les jours ou presque acheter ses journaux et tient à ce contact avec son commerçant. "J'ai besoin de journaux papier et de parler au marchand de journaux !"

Le propriétaire récupère le local presque au moment du départ à la retraite de Claude. Après avoir vendu des journaux, il va donc enfin prendre le temps de les lire. Une retraite bien méritée, après 22 ans à 6 jours sur 7, de 7h à 19h. Valérie elle, va continuer à travailler, dans le secrétariat. "C'est une page qui se tourne. Mais on donne rendez-vous à nos clients fidèles pour le dernier vendredi 13, en octobre".