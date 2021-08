Les marchés de la Sarthe vont "plutôt bien" après un passage à vide en raison de la pandémie

Les marchés sarthois, petits et grands, reprennent des couleurs après un passage à vide surtout dû aux confinements de l'année 2020. Loïc Sabatte, le président des commerçants non sédentaires de la Sarthe, fait le point ce matin avec France Bleu Maine.

Le plaisir de faire son marché, de remplir son panier de fruits, légumes mais aussi de vêtements et pourquoi pas de fleurs : vous êtes nombreux à fréquenter nos marchés sarthois. Après un passage à vide en raison des différents confinements, surtout l'année dernière, les étals sont de retour et de nouveaux clients débarquent, raconte Loïc Sabatte, le président des commerçants non sédentaires de la Sarthe, invité ce matin de France Bleu Maine.

France Bleu Maine : comment se portent nos marchés cet été et plus généralement depuis le début de l'année 2021 ?

Loïc Sabatte : Ils se portent plutôt bien. On n'est pas encore sur des marchés "habituels" car le covid est passé par là et continue de passer mais ça va plutôt bien.

Clairement, on a gagné des nouveaux clients

Il y a eu, lors de trois semaines d'interdiction de marchés l'année dernière, une période de livraison pendant laquelle on a gagné des clients. Plus ça va, plus on gagne aussi des clients car des gens ont changé d'emploi du temps avec le travail à domicile. Il y a aussi le fait que le marché, c'est un espace ouvert. Or les gens se méfient un peu plus des espaces fermés en raison justement du covid.

Combien avons-nous de marchés en Sarthe et quels sont les plus populaires ?

Le chiffre que je vais vous donner date de quelques années, on était alors à 830 marchés, on doit aujourd'hui être à plus ou moins ce nombre. Le plus fréquenté, c'est celui du dimanche matin aux Jacobins, au Mans (...) c'est une fréquentation qui s'est acquise avec les années.

Les marchés sarthois sont-ils en majorité alimentaires ?

Ils sont surtout alimentaires mais il y a aussi des produits manufacturés de toutes sortes, des vêtements, des chapeaux, des écharpes... on a des gens de grande qualité qui font leurs achats à Paris et ramènent chez nous des choses de très bonne qualité.

On imagine que le choix va être difficile...mais vous, vous avez un marché préféré ?

Je les aime tous, ils ont tous leur petit truc, leur petit piment. Celui que je préfère, parce que je suis né dessus, c'est celui des Jacobins au Mans le dimanche matin. Ma mère le faisait quand elle était enceinte de moi, j'ai dû capter le son quand j'étais foetus (rires.)