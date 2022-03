Les marchés de Moselle face à la hausse des prix des carburants

Parcourir les marchés de Moselle commence à avoir un coût de plus en plus élevé pour les commerçants itinérants. A tel point que certains envisagent d'augmenter leur prix de vente pour absorber la flambée des cours des carburants, qui s'accélère avec la guerre en Ukraine.

Les marchés mosellans n'échappent pas aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Les commerçants itinérants commencent à en ressentir les effets. D'abord sur les prix des carburants, puis sur l'ensemble de la chaine de production. France Bleu Lorraine est allée à leur rencontre sur le marché de l'Avenue de Nancy, à Metz.

Jusqu'à 160 kilomètres de route par jour

Ses cagettes de fruits et légumes entassées sur des tréteaux, Lucie s'appuie sur sa camionnette. Le véhicule est l'un de ses principaux outils de travail. Il lui permet d'être présente dans de nombreux marchés à travers la Moselle. "Je fait quasiment par jour entre 150 et 160 kilomètres. Je suis bien à 80 euros par semaine en gazole", chiffre la commerçante.

"On y est pour rien dans cette guerre" - Lucie, primeur à Montigny-les-Metz

Dans l'allée du marché, les autres commerçants partagent le même constat : la hausse des prix des carburants aura une répercussion sur leur clientèle. "On va devoir augmenter de 10 à 15%", juge Frédéric, derrière le comptoir de sa boucherie-charcuterie ambulante. Venu de Rémilly, il assure qu'il n'a pas d'autre choix : "Le gaz, cela nous coûte une blinde, l'électricité pareil, au bout d'un moment on ne pourra plus tenir."

L'ensemble de la chaine de production impactée

L'augmentation des prix du carburant touche l'ensemble des secteurs. "Les agriculteurs utilisent des carburants, le blé coûte donc de plus en plus chers à la sortie. Cela va devenir de plus en plus compliqué pour l'alimentation du bétail", prévient Frédéric, qui vend actuellement le porc entre 10 à 12 euros le kilos. Cela pourrait monter "dans les 14 à 15 euros le kilos", estime le boucher-charcutier.

Face à la situation, Lucie, demande au gouvernement un nouveau coup de pouce : "J'espère que l'Etat prendra en charge cette situation parce que... Cela sert à quoi de nous donner une prime de 100 euros, quand le carburant augmente du simple au double ?" Un "plan de résilience" est en préparation. Il comprendrait "des mesures complémentaires sur l'essence", a précisé jeudi 10 mars le Premier ministre, avant d'ajouter : "Toutes les entreprises qui ont des contrats avec la Russie, dont les approvisionnements dépendent de matières premières fabriquées ou issues de la Russie, aluminium, titane... plus elles seront exposées, plus les compensations seront élevées."